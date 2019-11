November 1989: Boli to občania druhej kategórie

Pohodlný život mali len podporovatelia režimu.

8. nov 2019 o 18:02 ÚPN - Patrik Dubovský

V teórii sa tvárili že chcú vybudovať slobodnú a rovnostársku spoločnosť, ale už od prevratu v roku 1948 komunisti vytvorili skupiny ľudí druhej kategórie.

Boli to predstavitelia a členovia prvorepublikových nekomunistických strán, nazvaní „bývalí ľudia“; predstavitelia cirkví a veriaci; účastníci západného odboja proti fašizmu, ale i väzni nacistických táborov.

V desivých 50. rokoch mnohí z nich skončili na popravisku, ako napr. gen. Heliodor Píka, alebo v lágroch, pretože predstavovali politickú konkurenciu a morálnu prevahu nad vlády sa ujímajúcimi komunistami.

Aj komunisti prenasledovali židov

Špecificky na základe historického šovinizmu boli ostrakizovaní židia, čo sa prejavovalo v latentnom antisemitizme, ktorý však aj po roku 1945 prerastal do otvorených útokov, ako napríklad pri topoľčianskom pogrome v septembri 1945.

Útokov na židov vracajúcich sa z koncentrákov bolo na Slovensku viacero. Iným príkladom antisemitizmu, resp. antisionizmu, bol proces s Rudolfom Slánským a spol., počas ktorého režim odsúdil a následne popravil jedenásť zväčša dovtedajších predstaviteľov režimu, väčšinou židovského pôvodu.

Proti cirkvi a veriacim

Inou špecifickou skupinou najmä od prijatia (proti)cirkevných zákonov na jeseň 1949 boli veriaci, cirkvi a rehole.

V akcii P (pravoslavizácia) doslovne zrušili gréckokatolícku cirkev a jej veriacich nútili na prestup do cirkvi pravoslávnej. To je bezprecedentný príklad nielen nerovnoprávnosti, ale politickej likvidačnej praxe proti skupine ľudí na základe ich vierovyznania.

Príkladom svojvôle je tzv. numerus clausus, teda obmedzený počet prijímaných na bohoslovecké fakulty, čo postupne znerovnoprávňovalo cirkvi ako spoločenské subjekty v obsadzovaní miest na farách, čo vyplývalo zo zákonov o slobode vierovyznania.

Politickí väzni

Zvláštnu skupinu znerovnoprávnených občanov tvorili bývalí politickí väzni, odsúdení podľa zákona o ochrane ľudovodemokratickej republiky z roku 1948. Išlo o špeciálny trestný zákon, ktorý slúžil na potláčanie odbojových, demokratických a kultúrnych aktivít, ktoré sa nepáčili komunistickej strane a režimu.

Takto odsúdených amnestovali až v rokoch 1960 – 1968. Aj po prepustení ľudí sledovala ŠtB, nemohli nájsť adekvátne zamestnanie a nemohli študovať alebo boli po krátkom čase znova uväznení v nových vykonštruovaných procesoch.

Komunistický režim najmä na základe Ústavy ČSSR z roku 1960 deklaroval vznik tzv. socialistickej spoločnosti, založenej na sociálnej rovnosti a spravodlivosti, uplatňujúc princíp zákazu vykorisťovania človeka človekom alebo tzv. demokratický centralizmus, teda „účasť pracujúcich na riadení a správe štátu“.

Malo ísť o zavŕšenie premeny spoločnosti na akýsi rovnostársky model, riadený však ústavne zakotvenou vedúcou úlohou KSČ. Išlo najmä o propagandu, režim spoločnosť kontroloval a svojich oponentov rýchlo staval do polohy nerovnoprávnosti, načo využíval svoju ŠtB, justíciu a národné výbory.

Neuznali niektoré menšiny

Určitú nerovnoprávnosť pociťovali aj predstavitelia menšín, napríklad maďarskej, výsledkom čoho bolo vytvorenie Výboru na ochranu práv Maďarov pod vedením Miklósa Duraya, ktorý ako signatár Charty 77 bol za svoje aktivity v rokoch 1982 – 83 a 1985 väznený.

Občania rusínskej národnosti neboli vôbec de iure uznaní, čo vyplývalo z oficiálnej politiky ukrajinizácie tejto menšiny podľa vzoru ZSSR.

Inou diskriminovanou a ignorovanou skupinou obyvateľstva boli Rómovia, hanlivo nazývaní Cigáni, ktorí boli terčom sociálnych predsudkov a rasovej nenávisti.

Privilegovaná vrstva straníkov

Najmarkantnejšia nerovnosť sa vytvorila medzi členmi a „nečlenmi“ komunistickej strany, pričom tzv. nomenklatúrne kádre v KSČ boli ešte „rovnejšími medzi rovnými“ i vo vlastnej „rodnej strane“.

Stranícka legitimácia, a to najmä po straníckych čistkách začiatkom normalizácie znamenala otvorené dvere do zahraničia, ambulancií lekárov, sanatórií, k nedostatkovým liekom, na rôzne privilegované stretnutia alebo výhody v pracovnej sfére, pri prihlasovaní detí na vysoké školy či do tzv. špecializovaných predajní, vyhradených len pre členov s funkcionárov strany.

Nešlo tak ani priamo o nejakú politickú diskrimináciu, ale o bezostyšné zneužitie mocenského postavenia komunistov a neskrývanú hru na občanov vyššej kategórie.

Návrat prenasledovania

Po potlačení Pražskej jari počas tzv. normalizácie, keď členovia a sympatizanti hnutí ako Klub angažovaných nestraníkov, Klub 231, Diela koncilovej obnovy, Organizácie na ochranu ľudských práv a iných boli vystavení osobnému tlaku zo strany režimu, vyhadzovaní z práce, nemohli nájsť iné zamestnanie ani vycestovať do zahraničia, režim spoločensky diskriminoval ich deti a príbuzných.

Po roku 1971 sa vytvoril nerovnoprávny vzťah medzi privilegovanými kňazmi – členmi prorežimového Združenia katolíckych duchovných Pacem in terris a ostatnými. Tvrdej nerovnoprávnosti boli vystavení signatári rôznych petícií a dokumentov ako Charty 77, Podnetov katolíkov..., Několik vět a výziev na prepustenie politických väzňov, ako aj účastníci demonštrácií Palachovho týždňa alebo sviečkovej demonštrácie.

Nemožnosť slobodnej voľby

Bezmála úplná nerovnoprávnosť panovala medzi stúpencami politiky KSČ a zástancami iných politických pohľadov, resp. nezávislých skupín a disidentov a to najmä v praktickej politike.

Príkladom boli voľby, keď existovala len tzv. jednotná kandidátka Národného frontu, kde mali hegemóniu kandidáti KSČ, resp. KSS, volebná účasť bola riadená až do miery osobných výziev, telefonátov, návštev niektorých voličov, aby sa na voľbách zúčastnili. Voľby následne vykazovali vyše 99-percentnú účasť a získané percentá takejto kandidátky sa veľmi nelíšili od účasti.

Deti triednych nepriateľov

Iným diskriminačným prejavom nerovnoprávnosti bol „osud“ detí, resp. aj niektorých blízkych príbuzných „zarytých“ nečlenov KSČ, režimom kriminalizovaných odporcov alebo oponentov, či príbuzných ľudí, ktorí emigrovali cez železnú oponu.

Takíto ľudia nemohli študovať alebo doštudovať na príslušnej VŠ, niesli si nálepku „nepriateľa režimu“ pri hľadaní vzdelaniu zodpovedajúceho zamestnania, v práci boli často preverovaní, prekladaní, pracovne preťažovaní alebo nespravodlivo ohodnotení, často donútení k rezignácii po predošlom psychickom šikanovaní alebo zastrašovaní.

Keďže vplyv gorbačovovskej glasnosti a perestrojky bol v ČSSR minimálny, spoločenskú a politickú nerovnoprávnosť vyriešil až november 1989, keď si ako prví demonštranti na Slovensku vydobyli zrušenie vedúcej úlohy KSS.