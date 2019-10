Proti klimatickej zmene bojujú sadením stromov v Tatrách. Aj tento víkend

Správy, ktoré zaujali cudzincov.

4. okt 2019 o 11:32 The Slovak Spectator

1. Čo sa cudzinci učia na hodinách slovenčiny ako prvé? A page out of the foreigners’ storybook

2. Empatia a tímová práca. V hlavných predmetoch lekárskych fakúlt ich nehľadajte: Buying time

3. Historické fotografie ukazujú ako sa Bratislava stala súčasťou Československa: Pressburg – Bratislava – 1919

4. Kto patrí k najbohatším Slovákom? Who are the richest Slovaks?

5. Slovenskí audítori sú na ťažšie časy pripravení: Audit companies can help firms make it through rough times

6. Bitka o Bratislavu, pivný festival či čínske bojové umenia. Máte už plány na víkend? Foreigners: Top 10 events in Bratislava

7. Jeho obrazy sa predávajú za veľké peniaze, on však sníval o kariére hudobníka: His paintings were sold for lots of money, but Benka dreamed of career in music

8. Bombový kryt chcú zachovať. Eset ukázal, ako sa z bývalej nemocnice stane top výskumné centrum: Eset wants to bring top architecture to Bratislava

9. Splavovali ste už Malý Dunaj? Ak nie, toto video vás presvedčí: In Danubius' net: boating the Little Danube

10. Proti klimatickej zmene bojujú sadením stromov v Tatrách. Aj tento víkend: Dedoles will tree the Tatras to tackle climate change

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka.

Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.