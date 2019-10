Összefogás-Spolupatričnosť ponúklo Mostu miesta na kandidátke

Bugár bude ponuku tlmočiť predsedníctvu strany.

4. okt 2019 o 13:08 TASR

BRATISLAVA. Hnutie Összefogás-Spolupatričnosť ponúklo miesta na svojej kandidátke do parlamentných volieb vládnemu Mostu-Híd a ostatným maďarským stranám na Slovensku.

Ak chcú byť na spoločnej kandidátke, mali by stiahnuť svoje kontroverzné osobnosti.

Po piatkovom rokovaní predstaviteľov hnutia a Mosta-Híd o tom informoval splnomocnenec prípravného výboru Spolupatričnosti Szabolcs Mózes.

Spolupatričnosť presadzuje spoluprácu

Predseda Mosta-Híd Béla Bugár bude ponuku tlmočiť predsedníctvu strany.

"Spolupatričnosť ponúkla miesta na svojej kandidátke všetkým maďarským stranám, dnes sme ponuku predstavili aj strane Most-Híd," povedal Mózes s tým, že len spoločný postup môže zabezpečiť zastúpenie maďarských strán v parlamente.

Aby bola kandidátka pre maďarských voličov akceptovateľná, strany musia podľa jeho slov stiahnuť svoje kontroverzné osobnosti.

Dodal, že aj Bugár by mal voči sebe vyvodiť zodpovednosť.

Chcete našich voličov, nechcete našich politikov

Zároveň deklaroval, že Összefogás-Spolupatričnosť nepôjde na kandidátke žiadnej inej strany.

"Chcete našich voličov, nechcete však našich politikov," podotkol v súvislosti s požiadavkou Spolupatričnosti Bugár, nechcel však konkretizovať osobnosti, ktoré hnutie navrhlo z kandidátky vylúčiť.

Priblížil, že pozvanie na rokovanie prijali, aby sa oboznámili s plánmi hnutia a ich programom.

Súvisiaci článok Vznikajúce maďarské hnutie chce spojenie síl, ktoré Most-Híd a SMK nepriniesli Čítajte

Požiadavku bude tlmočiť predsedníctvu strany a následne rozhodnú. V súvislosti so založením hnutia poukázal na to, že aj zakladatelia nových politických strán svojím spôsobom prispievajú k rozbíjaniu maďarskej politickej scény a nemali by byť na kandidátke.

Hnutie oznámilo svoj vznik začiatkom septembra 2019, zakladali ho dvaja členovia SMK - bývalá europoslankyňa Edit Bauer a Örs Orosz.

Koncom septembra odovzdali na Ministerstve vnútra SR potrebné podpisy a požiadali o registráciu.

Bývalý europoslanec a exminister životného prostredia József Nagy sa k hnutiu pridal po odchode z Mosta-Híd. Podporuje ho aj bývalý ponovembrový podpredseda vlády Gábor Zászlós.