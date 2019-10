Z Martina Benku sa maliar nemusel stať. Lákali ho husle

Svoje prvé peniaze za obrázok koňa dostal od učiteľa na základnej škole.

4. okt 2019 o 19:13 Peter Dlhopolec, The Slovak Spectator

Vypočujte si podcast:

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/690467863&color=%23096f52&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true

Od mala ho fascinovala ceruzka a krieda. Skôr krieda, pretože ceruzka bola v chudobných rodinách vzácnosťou. Ukrývali v sebe príbehy. Boli klbkom, ktoré nemožno nikdy odmotať.

Možno preto sa Martin Benka stal maliarom, ktorého maľby boli predané za najvyššie sumy na Slovensku. Dokonca je jedným z najčastejšie falšovaných umelcov.

Za jeho prínos pre slovenské umenie mu bol udelený titul národného umelca, hoci iní maliari ho kritizovali. Časť svojich malieb daroval štátu, no mnohé sa nachádzajú aj v súkromných zbierkach.

V anglickom podcaste Spectacular Slovakia sa dozviete viac o živote Martina Benku, spôsobe jeho tvorby a maľbách, ale tiež to, prečo ho Slovensko po umeleckej stránke najskôr šokovalo.

Odoberajte podcast Spectacular Slovakia zadarmo:

Spectacular Slovakia je podcast s tipmi pre cestovateľov, ktorý pripravuje redakcia The Slovak Spectator ako jeden zo svojich cestovateľských produktov. Predplatitelia The Slovak Spectator dostávajú podcast každý štvrtok priamo do svojho inboxu.