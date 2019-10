Výstrahy pred počasím a ohrozením budú občania dostávať cez sms

Reverse 112 má doplniť už existujúce varovné systémy.

5. okt 2019 o 11:30 TASR

BRATISLAVA. Výstrahy pred počasím alebo informácie o mimoriadnych udalostiach majú občania dostávať formou sms správy.

Systém Reverse 112 by malo Slovensko na základe európskej legislatívy uviesť do praxe najneskôr do júna 2022. Pre TASR to uviedol hovorca ministerstva vnútra Petar Lazarov.

Reverse 112 má doplniť už existujúce varovné systémy, akými sú napríklad sirény alebo miestne rozhlasy.

"Nebude zabezpečovať len distribúciu hydrometeorologických výstrah občanom, ale umožní varovať občanov na území Slovenskej republiky pred akoukoľvek mimoriadnou udalosťou alebo ohrozením," vysvetlil Lazarov.

Systém možno využiť v prípade mimoriadnych udalostí, napríklad povodne, snehovej kalamity alebo teroristického útoku.

"Na základe charakteru udalosti sa stanoví zóna ohrozenia na mapovom podklade a do nej budú odoslané varovné sms správy, ktoré budú doručené na všetky mobilné telefóny nachádzajúce sa v zóne ohrozenia, a taktiež na tie, ktoré v určitom časovom intervale do zóny ohrozenia vstúpia," načrtol princíp služby.

Ako vysvetlil Lazarov, existujú dve základné riešenia systému - varovanie cez sms alebo službu Cell Broadcast.

"Vzhľadom na to, že pre službu Cell Broadcast nemajú momentálne na Slovensku mobilní operátori vybudovanú infraštruktúru, čo vyplynulo z vykonanej analýzy, vhodným spôsobom realizácie je varovanie prostredníctvom sms," skonštatoval.

Bližšiu špecifikáciu, ako by mala služba fungovať, očakáva rezort zo strany Európskej únie (EÚ) v januári 2020.

Tá bude slúžiť ako podklad pre technické riešenie a zadanie pre mobilných operátorov pôsobiacich na Slovensku.

Zavedenie systému vyplýva z nového európskeho kódexu o elektronických komunikáciách, ktorý ukladá členským štátom EÚ povinnosť implementovať takéto riešenie najneskôr do júna 2022.