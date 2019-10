Sudcovia majú autonómiu, podľa Danka by mali okamžite konať

Truban potvrdil, že ho polícia kontaktovala v súvislosti s jeho výrokmi o drogách na prednáškach.

6. okt 2019 o 14:12 TASR

BRATISLAVA. Sudcovia majú svoju autonómiu, majú okamžite konať, ak existujú podozrenia voči sudcom pôsobiacim vo svojich funkciách.

V nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to vyhlásil predseda parlamentu a SNS Andrej Danko.

Nech Gál okamžite koná

"Stotožňujem sa s vami, nech Gál okamžite koná, nech disciplinárny senát koná," reagoval Danko na svojho spoludiskutéra, lídra koalície mimoparlamentných strán Progresívne Slovensko (PS)-Spolu Michala Trubana.

Ten vyhlásil, že v súvislosti s podozreniami voči bývalej štátnej tajomníčke ministerstva spravodlivosti a sudkyni Monike Jankovskej vyzvala jeho strana ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd), ako aj predsedníčku Súdnej rady Lenku Praženkovú, aby začali disciplinárne konanie.

"Ako politici tu nie sme na to, aby sme hodnotili skutkový stav tej veci. Na to tu máme políciu," uviedol Danko v súvislosti s pôsobením Jankovskej v sudcovskej funkcii.

"Nebudem ich tu haniť za to, že je to dnes národným športom. Okamžite to má riešiť polícia, robiť všetky úkony. Kto má skončiť v base, nech skončí v base," reagoval na Jankovskú a jej údajnú komunikáciu s Marianom Kočnerom.

Truban vyčítal šéfovi SNS, že napriek týmto kauzám nevyvodil politickú zodpovednosť a podporuje túto vládu.

Danko nepovedal, či jeho strana podporí návrh reformy nemocníc, chce čakať na postoj Smeru. "Nech príde Robert Fico a nech reálne povie, stojíme si za týmto návrhom, potom sa môže SNS vyjadriť," uviedol Danko v relácii.

Truban povedal, že stratifikácia je dobrá reforma a poslanci parlamentu, ktorí sú súčasťou PS-Spolu, ju podporia.

Trubana kontaktovala polícia

Líder PS-Spolu zároveň potvrdil, že ho polícia kontaktovala v súvislosti s jeho výrokmi o drogách na prednáškach. Odmietol, že by vo svojich prednáškach zľahčoval drogy.

"Pozerali sme aj s právnikmi tie videá, nič tam nenašli," reagoval s tým, že táto záležitosť je využívaná na politický súboj.

Pravidlá na volebné prieskumy sú podľa Danka potrebné. "Toto nie je útok do agentúr ani blokovanie. Poďme sa baviť o tom, ako nastaviť systém," povedal s tým, že sa objavujú prieskumy, ktoré sú manipulatívne.

Predĺženie moratória na prieskumy je podľa Trubana absurdnou vecou.

"Ja som za transparentnosť. Voliči by mali do posledného dňa vedieť, čo sa ide diať," skonštatoval v diskusii s tým, že jeho koalícia nemá v programe ani jednu zmenu volebného zákona.

Truban zároveň doplnil, že životné partnerstvá budú chcieť v koalícii presadzovať, mali by byť podľa neho súčasťou modernej krajiny.

"Nemali by sme vyvolávať nenávisť voči akýmkoľvek menšinám," uviedol.