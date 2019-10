SaS navrhuje, aby sa predsedovia kraja a starostovia opäť volili v dvoch kolách

Poslanci hovoria o poistke proti antisystémovým, extrémnym a populistickým silám.

7. okt 2019 o 11:12 TASR

BRATISLAVA. Voľba predsedov vyšších územných celkov by mohla byť opäť dvojkolová. Navrhujú to poslanci Národnej rady Slovenskej republiky za SaS Martin Klus a Milan Laurenčík, ktorí do parlamentu predložili novelu zákona o podmienkach výkonu volebného práva.

Navrhujú tiež, aby sa dvojkolová voľba zaviedla aj pre voľbu starostov obcí a primátorov miest.

Dvojkolový systém voľby funguje podľa poslancov ako poistka proti antisystémovým, extrémnym a populistickým silám, "pretože dokáže efektívne korigovať prekvapenia z prvého kola".

Víťaz môže mať podľa nich v tomto prípade silnejšiu legitimitu, keďže zvyčajne dostáva v druhom kole viac hlasov, ako ktorýkoľvek iný kandidát v prvom kole.

Súvisiaci článok Fico by moratórium na prieskumy zvýšil na 60 dní. Tvrdí, že manipulujú Čítajte

"Okrem toho znovuzavedenie dvojkolovej voľby predsedov vyšších územných celkov a jej zavedenie aj pre voľbu starostov obcí a primátorov miest zníži nepredvídateľnosť, ktorú so sebou jednokolový systém nesie a ktorý sa jasne prejavil aj v nedávnych voľbách do samosprávnych krajov," napísali poslanci v dôvodovej správe návrhu.

Po novom by teda platilo, že pokiaľ ani jeden z kandidátov na predsedu kraja alebo starostu obce nezískal v prvom kole nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, do 14 dní by sa konalo druhé kolo. V ňom by sa vyberalo z dvoch kandidátov, ktorí získali najviac platných hlasov.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky by podľa navrhovanej legislatívy mal vyhlásiť voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí aj vtedy, ak pre druhé kolo volieb nie sú dvaja kandidáti alebo kandidáti získali v druhom kole volieb rovnaký počet hlasov.