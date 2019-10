Kočnerova obhajoba bude spochybňovať Threemu

7. okt 2019 o 20:26 Roman Cuprik

BRATISLAVA. Aj napriek zaisteniu komunikácie z mobiluMariana Kočnera, v ktorej sa s vtedajšou štátnou tajomníčkou za Smer Monikou Jankovskou rozprával o korumpovaní sudcov, sa obaja na verejnosti správajú sebavedome.

Dodnes ani jeden z nich nebol obvinený. Jankovská, ktorá je teraz sudkyňou, komunikáciu označuje za nezmysel a Kočner, ktorý je vo väzbe, ju nekomentuje s tým, že ešte nie je nič preukázané. Vyjadrenia jeho obhajcov naznačujú, že sa budú snažiť komunikáciu ako dôkaz spochybniť.

Policajtom priniesol Kočnerov telefón jeho kamarát Peter Tóth. Po prelomení šifrovania sa ukázalo, že obsahuje správy Kočnera s viacerými ľuďmi, ktoré sa obsahom týkajú kauzy zmeniek Markíza, za ktorú Kočnera súdia, vraždy Jána Kuciaka, z ktorej objednávky je Kočner obvinený, aj ďalších prípadov ovplyvňovania a korumpovania ľudí vo vrcholových pozíciách.

Práve spôsob, akým polícia prelomila šifrovanie Kočnerovho mobilu, však môže skomplikovať využitie samotnej komunikácie ako dôkazu pred súdom.

Obžaloba na súde totiž bude musieť bez pochybností dokázať, že do komunikácie nikto nezasiahol a nijako ju nepozmenil, a teda, že je z pohľadu trestného práva autentická.

Prokurátori dozorujúci vyšetrovanie vraždy v auguste vyhlásili, že zaistenú komunikáciu považujú za autentickú a že povedie k začatiu ďalších trestných stíhaní. Prezradili, že k Threeme majú aj posudok, ale nespresnili, čoho sa týkal a aký bol jeho záver.

Zároveň upozornili, že napríklad z vraždy Jána Kuciaka obvinili Kočnera ešte pred tým, než si naštudovali komunikáciu cez Threemu a ona samotná nebola dôvodom na jeho obvinenie v tejto veci. Komunikáciu považujú za autentickú aj advokáti rodín Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

Nezistiteľné diery

Mobil iPhone X, kde mal Kočner Threemu, však v súčasnosti polícia bez pomoci prelomiť nevie, tvrdí súdny znalec v oblasti IT kriminalistiky Eduard Jenčo.

Musí sa spoľahnúť na zahraničné firmy, ktoré to dokážu, robia to však tajným spôsobom, ktorým navyše zasahujú do získanej digitálnej stopy. Jenčo hovorí o jednej firme, ktorá je toho schopná, zahraničné médiá spomínajú najmä dve - Cellebrite a Grayshift.