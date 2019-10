Kaliňák sa chystá odísť z vedenia Smeru

Neplánuje kandidovať ani v budúcoročných parlamentných voľbách.

8. okt 2019 o 9:19 SITA

BRATISLAVA. Dlhoročný podpredseda vládneho Smeru Robert Kaliňák sa na najbližšom povolebnom sneme, kde sa bude voliť stranícke vedenie, už o funkciu uchádzať nebude.

Informuje o tom spravodajský web Aktuality.sk.

Exminister vnútra podľa webu tvrdí, že sa do politiky nevráti ani v prípade, že by Smer vyhral voľby a skladal vládu.

„Ja som odišiel na dôchodok a na ňom aj ostanem. Inými slovami to môžete definovať aj takto,“ odpovedal Kaliňák na otázku Aktuality.sk, či platí, že nebude na kandidátke Smeru.

„Určite sa v aktívnej politike ani v inej podobe nebudem zúčastňovať. To znamená, či výkonnej, alebo inej. Ak by bol Smer úspešný v týchto voľbách, mňa sa to už netýka,“ povedal.

Kaliňák odstúpil z postu ministra vnútra po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

Neskôr sa vzdal aj poslaneckého mandátu. Aktuality.sk píšu, že sa zrejme bude venovať podnikaniu.

Denník Sme už informoval, že si založil firmu Liwa Arms Slovakia, ktorá sídli v Dubnici nad Váhom v budove zbrojovky ZVS Holding.