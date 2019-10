Dobré ráno: Dva mesiace sa nevedeli dohodnúť, kto má operovať

Čo hovorí hádka o pacienta s nádorom o stave slovenského zdravotníctva.

9. okt 2019 o 0:01 Tomáš Prokopčák, Ján Krempaský

Lukáš má pätnásť a pred mesiacmi mu v mozgu objavili nádor. Operovali ho, no tumor nevybrali celý a potrebujú ho operovať znovu.

Lenže, dva mesiace ležal a čakal, kým sa dve nemocnice medzi sebou hádali, kto a kde ho vlastne operovať bude. Nemocnice, ktoré sú od seba vzdialené ani nie dvesto metrov.

Medzičasom sa ministerka zdravotníctva pýta, čo má ona urobiť, a napokon Andrea Kalavská volá s prosíkom do zahraničia, či by chlapca nemohli operovať aspoň v Česku. Zdá sa, že napokon pomohol až záujem médií a Lukáša by mali operovať dnes či zajtra.

Lenže, čo to vlastne hovorí o stave nášho zdravotníctva? Ako môže nastať situácia, že aj máme špičkových lekárov, aj prístroje, aj postupy... ale pacient čaká a dúfa, že medzičasom neumrie? A prečo sa tak zvláštne správa ministerka?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Jánom Krempaským.

Krátky prehľad správ

Aj Jana Kiššová odchádza zo strany SaS. Sulík jej pritom ako jedinej od takzvaných vzbúrencov držal miesto na kandidátke do volieb. Kiššová tvrdí, že v strane sa už nechce ďalej dusiť. Medzičasom sa ozvala živoriaca SDKÚ, že by vzbúrencov z SaS prichýlili. Tí to odmietli, Ľubomír Galko však pripustil, že by mohli nejakú stranu prevziať.

Slovenské orechy ničí nový škodca. Úroda sa prepadla, znamená to, že ceny orechov v budúcnosti porastú. Problémom je vrtivka orechová, ktorej larvy spôsobujú sčernenie plodov. Väčšina orechov na spotrebu sa však na Slovensko dováža.

Ústavnoprávny výbor parlamentu odsúhlasil návrh zákona, podľa ktorého by do škôlok mali prijímať len zaočkované deti alebo deti, ktoré očkované byť nemôžu. O novom zákone teraz budú rozhodovať poslanci.

Britské zdroje naznačujú, že ak sa kabinet Borisa Johnsona s Európou nedohodne, nastane brexit bez dohody. Britská vláda tak očakáva od Únie kompromis. Angela Merkelová však včera po telefonáte s britským premiérom odkázala, že dohoda o brexite je nepravdepodobná.

Nobelovu cenu za fyziku získala trojica James Peebles , Michel Mayor a Didier Queloz. Peebles za teoretické objavy vo fyzikálnej kozmológii a Mayor s Quelozom za objav prvej exoplanéty obiehajúcej hviezdu podobnú nášmu Slnku. Dnes oznámia laureátov Nobelovej ceny za chémiu.

Odporúčanie

Ak sa povie Japonsko, asi si predstavíte sushi. Alebo ramen či miso pastu. Lenže, Japonsko sa pomaly stáva miestom, kam sa oplatí vycestovať... a sám som tomu nechcel veriť... za pizzou. Presnejšie, Tokio je takýmto miestom, kde je ohromné množstvo talianskych reštaurácií a čoraz väčšia komunita špičkových talianskych šéfkuchárov, ktorí vytvárajú niektoré z najlepších kúskov pizze na svete. Aspoň podľa textu Kúsok Tokia: ako sa Japonsko stalo miestom pizze. Kým riadne nespustíme náš gastronomický podcast, odporúčam si o jedle aspoň čítať.

