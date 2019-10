V noci a ráno bude na horách veterno, platia výstrahy

Meteorológovia vydali výstrahy prvého stupňa.

8. okt 2019 o 19:00 TASR

BRATISLAVA. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) varuje, že od utorka večera do stredajšieho dopoludnia môže byť v horách na viacerých miestach Slovenska veterné počasie.

Meteorológovia vydali výstrahy prvého stupňa pre väčšinu okresov Žilinského kraja, okresy Banská Bystrica a Brezno v Banskobystrickom kraji a okres Poprad v Prešovskom kraji.

Výstrahy platia od utorka od 20.00 h do stredy do 10.00 h, prípadne 11.00 h. V okrese Poprad v noci od 3.00 h do 8.00 h platí výstraha druhého stupňa.