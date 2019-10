Vláda stiahla zmenu rodných čísel z rokovania

Návrh ministerstva vnútra kritizovalo ja Slovensko.Digital.

9. okt 2019

BRATISLAVA. Vláda na svojom stredajšom rokovaní vypustila z programu zmenu, ktorá sa týka rodných čísel, z dielne rezortu vnútra. Súčasné rodné čísla mali nahradiť identifikátory fyzických osôb.

Rodné čísla podľa rezortu vnútra požiadavkám dnešných informačných systémov už nepostačujú.

Ministerstvo navrhuje upustiť od rodných čísel

Jedným z dôvodov tejto zmeny sú chybovosť pri prideľovaní rodného čísla a následné neželané duplicity. Rezort vnútra uviedol, že rodné čísla sú na Slovensku zavedené od roku 1954.

Podľa neho po roku 2053 bude problémom generovať nové bez duplicít. Novým systémom chce rezort zabrániť aj zneužitiu osobných údajov.

Rezort navrhoval účinnosť zákona od 1. apríla 2020, naplno by sa mala nová sústava identifikátorov využívať v slovenskom právnom poriadku v roku 2030.

"V prechodnom období bude možné popri novej koncepcii identifikácie fyzických osôb používať aj existujúcu koncepciu identifikácie," dodáva sa v predkladanom materiáli.

Slovensko.Digital: zmena nič neprinesie

Návrh ministerstva vnútra, aby sa rodné čísla nahradili za iné identifikátory, neprináša reálne benefity a okrem toho nebol ani prerokovaný v Rade vlády pre digitalizáciu.

Uvádza sa to vo vyhlásení združenia Slovensko.Digital.

Ako povedal Ľubor Illek zo združenia, nepoznajú dôvody takéhoto porušenia štatútu Rady vlády, no z doterajšej veľmi slabej komunikácie ministerstva vnútra o tomto zákone majú pocit účelového obchádzania odbornej diskusie.

„Akoby ministerstvo vedelo, že ním presadzovaný koncept má vážne nedostatky,” dodal Illek.

Z technického hľadiska je prechod z rodného čísla na iný univerzálny identifikátor podľa Slovensko.Digital uskutočniteľný, chýba však vyhodnotenie, či je potreba takejto zmeny väčšia ako finančné a spoločenské náklady na jej uskutočnenie.

„Všetci odborníci, s ktorými sme sa rozprávali, krútia hlavou nad plánom zaviesť nezmyselné sektorové identifikátory. Tu vidíme tragédiu slovenského eGovernmentu pod drobnohľadom. Ide sa zaviesť komplikované riešenie, ktoré bude navždy pohlcovať peniaze na prevádzku a údržbu, pritom v skutočnosti ho nikto nepotrebuje a ministerstvo vnútra ním stráca čas namiesto toho, aby sa venovalo dôležitejším veciam, napríklad zlepšeniu svojich elektronických služieb, ktoré majú roky známe nedostatky,“ zdôraznil Illek.

Aktuálna podoba zákona podľa Slovensko.Digital obsahuje množstvo zmien oproti verzii z medzirezortného pripomienkového konania, pričom tieto zmeny, ich účel a dôsledky neboli doteraz v odborných fórach venovaných informatizácii verejnej správy prezentované.

„Vzhľadom na rozsah zmien sme presvedčení, že by predkladateľ mal pripomienkové konanie zopakovať," uvádza združenie.

Ministerstvo vnútra tiež podľa združenia stále nevypracovalo detailnejšiu analýzu, aké celkové náklady budú spojené s prechodom na nové identifikátory.

„Pritom ide o náklady verejnej správy aj privátnej sféry. Taktiež chýba cielená analýza dopadov na podnikateľské prostredie. Bez takýchto analýz je pritom nemožné seriózne zvažovať, či sa prechod vôbec oplatí," dodalo združenie.

Remišová žiada návrh úplne stopnúť

Poslankyňa Národnej rady (NR) SR Veronika Remišová (strana Za ľudí) vyzvala vládu, aby zastavila "nezmyselný a nákladný" projekt rušenia rodných čísel.

Strana Za ľudí na problém upozornila už v júli, s tým, že ani oveľa jednoduchšie elektronické služby štátu dnes riadne nefungujú a sú pre občanov veľmi komplikované.

"Nový systém identifikátorov a sektorových identifikátorov už i tak nekvalitné služby štátu občanom ešte skomplikuje," uviedla Remišová.

V súčasnosti inštitúcie majú jedno rodné číslo, pod ktorým evidujú občana, ministerka vnútra navrhuje, aby po novom každá inštitúcia ako napríklad Sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa, Ústredie práce, atď. evidovala občana pod iným sektorovým číslom.

"Nový systém môže mať kritický dopad napríklad zdravotníctvo, keďže rodné číslo sa používa vo všetkých informačných systémoch. Pri dnešnom stave zdravotníctva, školstva či starostlivosti o starších ľudí musí štát investovať tieto prostriedky hlavne do zlepšenia služieb, ktoré poskytuje občanom a nie na nepotrebné zmeny informačných systémov," vyhlásila Remišová.

Tvrdenia, ktorými obhajuje ministerstvo vnútra nákladný projekt rušenia rodných čísel pokladá Remišová za zavádzajúce a účelové.

"Ministerka Saková sa odvoláva na to, že rodné čísla sú pre informačné systémy nepostačujúce. Stačí sa však pozrieť na Estónsko, ktoré je v oblasti informatizácie spoločnosti považované za jednoznačného lídra v Európskej únii. V Estónsku sa v informačných systémoch používajú bez problémov rodné čísla, podobne ako napríklad v Belgicku, Švédsku alebo v Poľsku," vyvracia argumenty ministerstva vnútra Remišová.

Za rovnako zavádzajúci argument označuje aj tvrdenie, že rušiť rodné čísla prikazuje Európska únia, či medzinárodné organizácie. "Je neprijateľné, aby vládna koalícia spôsobila občanom, obrovské problémy len preto, že si ministerka vnútra vymyslela nákladný a nezmyselný projekt, na ktorom zarobia akurát IT firmy," hovorí Remišová.

Remišová poukazuje aj na samotný zákon, ku ktorému ministerstvo vnútra dostalo 120 strán pripomienok od ministerstiev, odbornej verejnosti a štátnej správy.

"Projekt je od začiatku zle pripravený. Teraz, krátko pred voľbami, pani ministerka spúšťa systém, ktorý sa bude tri mesiace testovať a podľa nedávno podpísaného dodatku do konca marca budúceho roka ministerstvo má dodávateľovi vyplatiť ešte ďalšieho pol milióna eur za školenia a podporu pri skúšobnej prevádzke systému. Takéto veľké zmeny, ktoré stoja desiatky až stovky miliónov eur a zasiahnu do života všetkých ľudí na Slovensku, sa predsa takto chaoticky nemôžu robiť," zdôraznila Remišová a dodala, že považuje za neprijateľné, aby súkromné IT firmy navrhovali za ministerstvo vnútra legislatívu, ktorú má prijať parlament, tak, ako to bolo v tomto prípade.

"Záujmy štátu a súkromných firiem sa často diametrálne líšia a samozrejme, že v záujme IT firiem je, aby bol celý systém čo najkomplikovanejší a mohli tak získavať ďalšie a ďalšie zákazky na jeho príprave."

Remišová vyzvala vládu, aby tento zbytočný projekt zastavila. "Občan nesmie byť rukojemníkom pochabých a nezmyselných nápadov politikov. Namiesto očisty polície a súdov a zlepšenia zdravotníctva sa teraz vládna koalícia zaoberá rušením rodných čísel, ktorých existencia nikoho neohrozuje. Vláda vyhodí do vzduchu desiatky miliónov eur, spôsobí občanom, samospráve aj firmám obrovské problémy a ten, kto z celého projektu bude mať úžitok, sú len IT firmy, ktoré systém dodávajú. A nakoniec náklady za zbytočný projekt zaplatia občania z vlastného vrecka. Vyzývame premiéra, aby pracoval v prvom rade pre ľudí a nie pre záujmy IT firiem," uzavrela Remišová.