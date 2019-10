Učiteľom od budúceho roka zvýšia platy o desať percent

Samosprávy by navyšovanie platov učiteľov malo v roku 2020 stáť zhruba sedem miliónov eur.

9. okt 2019 o 10:55 SITA

BRATISLAVA. Učiteľom sa od januára budúceho roka zvýšia platy.

Vláda na svojom dnešnom rokovaní odsúhlasila návrh nariadenia vlády z dielne ministerstva školstva, podľa ktorého pedagogickým a odborným pracovníkom porastú platové tarify o desať percent.

Nariadenie ministri schvaľovali v nadväznosti na novelizáciu zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme aj v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR.

„Cieľom návrhu nariadenia je zvýšiť platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ako aj učiteľom vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov o 10 percent s účinnosťou od 1. januára 2020, tak ako bolo dohodnuté v Kolektívnej zmluve,” uvádza materiál, ktorý pripravil rezort školstva.

Ministerstvo tvrdí, že zvýšenie platu pedagógom by nemalo mať vplyv na rozpočet verejnej správy, keďže to už bolo do neho zahrnuté. Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) s tým nesúhlasí. Ako povedal pre agentúru SITA hovorca ZMOS Michal Kaliňák, odhadujú, že dopady na výdavkovú časť rozpočtov miest a obcí budú v roku 2019 zhruba dva milióny a v roku 2020 asi sedem miliónov eur.