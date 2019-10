Eurobarometer: Slováci vedia o projektoch z eurofondov viac ako iní Európania

Prieskum Eurobarometra z júna 2019 ukázal rozdiely v informovanosti Európanov.

9. okt 2019 o 14:11 SITA

BRATISLAVA. Slováci vedia o regionálnych projektoch na zlepšenie prostredia spolufinancovaných z európskych peňazí viac ako iní Európania.

A väčšina ich aj považuje za pozitívne. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu Eurobarometra.

Ten na druhej strane tiež ukazuje, že Slováci menej oproti priemeru EÚ vedia o Fonde solidarity, ktorý bol zriadený pre prípady živelných katastrof. Tiež by podľa neho inak rozdeľovali investície do regiónov. Takmer dvojnásobne menej by slovenskí občania dávali na podporu pohraničných a už rozvinutých regiónov.

Z prieskumu vyplýva, že 77% Slovákov už počulo o projekte EÚ, ktorý zlepšil oblasť, v ktorej žijú.

Európsky priemer je pritom 40%. Pri otázke, či majú tieto projekty pozitívny alebo negatívny dopadov na ich mesto alebo región, sa 86% Slovákov vyjadrilo pozitívne. V tomto ukazovateli výrazne nevyčnievajú, priemer EÚ je 81%. O Fonde solidarity EÚ, ktorý bol zriadený pre prípady živelných katastrof vie 56% Slovákov, no o jeho využití len 12%. Z Eurobarometra tiež vyplýva, že Slováci by nasmerovali investície v rámci regionálnej politiky EÚ najmä do regiónov s vysokou nezamestnanosťou (58%), do chudobných mestských oblastí (40%) a odľahlejších vidieckych alebo horských oblastí (36%). Do rozvinutých regiónov a pohraničných regiónov by oproti priemeru investovali dvojnásobne menej (10% a 12%).

Za najdôležitejšie odvetvia investícií regionálnej politiky EÚ označili respondenti najmä životné prostredie (95%), vzdelávanie, zdravotnú alebo sociálnu infraštruktúru (94%), obnoviteľné a čisté energie (82%) a podporu pre malé a stredne veľké podniky (75%). O projektoch regionálnej politiky EÚ by sa podľa Slovákov malo rozhodovať najmä na regionálnej úrovni (31%), niektorí by preferovali aj miestnu úroveň (21%). Na EÚ by rozhodnutia nechalo 14% Slovákov.