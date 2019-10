Lajčák sa na predvolebnej kampani Smeru nebude aktívne podieľať

Šéf slovenskej diplomacie pripomenul, že je diplomat, ktorého vytiahli do politiky.

9. okt 2019 o 14:29 SITA

BRATISLAVA. Miroslav Lajčák sa pravdepodobne nebude aktívnejšie podieľať na predvolebnej kampani politickej strany Smer.

Povedal to novinárom po dnešnom rokovaní kabinetu premiéra Petra Pellegriniho (Smer) s tým, že sa stále cíti byť viac diplomatom než politikom.

„Viete dobre, že sám seba považujem za diplomata, ktorého vytiahli do politiky. Čo bude po voľbách, uvidíme. Nemyslím, že by som sa mal aktívnejšie zapájať do politickej kampane," povedal Lajčák po rokovaní vlády.



Šéfa rezortu zahraničných vecí sa novinári pýtali aj na to, čo by urobil na mieste bývalej štátnej tajomníčky rezortu spravodlivosti Moniky Jankovskej.

„Na jej mieste by som sám požiadal, aby mi pozastavili výkon funkcie," odpovedal Lajčák.