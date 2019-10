Mimovládky založili novú platformu, upozorňujú na tlak extrémistov a konšpirácií

Platformu založilo 34 organizácií.

9. okt 2019 o 14:18 SITA

BRATISLAVA. Útoky politických extrémistov a konšpiračných médií na občiansky sektor za ostatné dva roky výrazne zintenzívneli.

Konštatujú to zástupcovia novej platformy Hlas občianskych organizácií.

Dlhodobo neriešené témy

Podľa nich sa tieto útoky stali aj súčasťou komunikácie viacerých politických strán. Preto vzniká platforma, ktorú založilo 34 organizácií.

Ako agentúru SITA informovala jedna zo zástupkýň platformy Ivana Kohutková z Via Iuris, upozorniť chcú na dlhodobo neriešené témy občianskeho sektora.

Medzi občanmi však mimovládne organizácie majú prevažujúcu dôveru. Vyplýva to z prieskumu, ktorý platforma realizovala.

Viac ako polovica opýtaných totiž uviedla, že úplne alebo skôr mimovládnym organizáciám dôveruje.



Zástupcovia platformy upozorňujú, že parlament už v tomto volebnom období riešil viaceré legislatívne návrhy, ktorých cieľom bolo obmedzenie činnosti mimovládnych neziskových organizácií (MNO) alebo stigmatizácia MNO financovaných a spolufinancovaných zo zahraničia.

Verbálne útoky

Ako príklad uvádzajú návrh zákona poslancov strany Sme rodina obmedzujúci „lobbying“ MNO, ako aj návrh zákona od ĽSNS o označovaní týchto organizácií ako zahraničných agentov.

„Citlivo vnímame, že prostredie pre mimovládne neziskové organizácie nie je také priaznivé ako pred pár rokmi, a to aj pre opakujúce sa verbálne útoky a niektoré legislatívne iniciatívy. Zatiaľ však nedošlo k žiadnym výrazným negatívnym zásahom do fungovania organizácií. Cítime potrebu proaktívne diskutovať nielen medzi sebou, ale aj s predstaviteľmi verejnej moci. A to predovšetkým o tom, aké podmienky by mali mať mimovládne organizácie pre svoje fungovanie, existenciu, kontrolu a financovanie,“ vysvetlil ďalší zástupca platformy Marcel Zajac z Centra pre filantropiu.



„Staráme sa o svoje okolie, zdravie, prírodu, seniorov, malých alebo chorých. Vykonávame watchdogovú činnosť, venujeme sa témam právneho štátu alebo ochrane ľudských práv. Aj napriek tomu, že máme na Slovensku dobre vybudovaný základný legislatívny i finančný rámec upravujúci registráciu, činnosť, podporu i kontrolu mimovládnych neziskových organizácií, občianska spoločnosť čelí narastajúcemu tlaku,“ zdôraznila Katarína Batková z Rady pre mládeže Slovenska.

Miera dôvery

Na prieskumovú otázku „Povedzte prosím, do akej miery dôverujete alebo nedôverujete mimovládnym organizáciám?“ 55,1 percenta opýtaných uviedlo, že úplne alebo skôr mimovládnym organizáciám dôveruje.

Medzi najčastejšie uvádzanými odpoveďami sú „riešia problémy vo všetkých oblastiach života“, „nezištnosť, ľudskosť, dobrovoľnosť z presvedčenia“ alebo „nezávislosť od vlády/štátu“.

Tridsať percent opýtaných sa vyjadrilo, že mimovládnym organizáciám úplne alebo skôr nedôveruje, pričom jedna štvrtina z nich nevie presnejšie pomenovať dôvody nedôvery.

Medzi uvedenými dôvodmi sú napríklad „netransparentnosť - najmä vo financovaní“ alebo „manipulujú, polarizujú spoločnosť/rozvracajú štát“. Kohútková podotkla, že aj napriek prevažujúcej dôvere vnímajú aj mieru nedôvery respondentov voči organizáciám.

„Nemôžeme však opomenúť, že tá nedôvera nie je presne pomenovaná. Tieto informácie nám budú slúžiť pre budúce diskusie v rámci sektora, ale aj s predstaviteľmi verejnej moci,“ uzavrela. Prieskum pre mimovládne organizácie uskutočnila v septembri agentúra Focus.

Zveľaďovanie občianskej spoločnosti

Hlas občianskych organizácií je neformálnou platformou občianskych iniciatív a mimovládnych neziskových organizácií, ktoré sa chcú aktívne podieľať na zveľaďovaní občianskej spoločnosti.

Dlhodobou víziou platformy je prispieť k zlepšovaniu prostredia pre fungovanie občianskej spoločnosti v rámci legislatívneho a finančného rámca, ako aj vo vzťahu k výkonu verejnej moci.

Zároveň chce budovať dobré vzťahy, vzájomnú podporu a otvorenú diskusiu dovnútra občianskeho sektora aj navonok.

V diskusii s politickými stranami sa usiluje presadiť najlepšie návrhy na zachovanie, prípadne zlepšenie prostredia pre fungovanie občianskej spoločnosti na Slovensku.

Členstvo je plne otvorené aj ďalším občianskym iniciatívam a MNO, ktoré prejavia záujem stať sa súčasťou platformy.



Nová platforma je neformálnym združením, medzi svojimi členmi na webovej stránke okrem Via Iuris, Rady mládeže Slovenska či Centra pre filantropiu uvádza aj Nadáciu Zastavme korupciu, Greenpeace, Človek v ohrození alebo Červený nos Clowndoctors.