Čaputová vymenovala šesť ústavných sudcov, Procházka medzi nimi nie je

Ústavný súd bude po mesiacoch plne funkčný.

10. okt 2019 o 10:11 Lucia Praus Krbatová

BRATISLAVA. Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala zvyšných šesť ústavných sudcov a Ústavný súd tak bude po takmer ôsmich mesiacoch plne funkčný.

Novými sudcami sa stali Ladislav Duditš, Libor Duľa, Rastislav Kaššák, Miloš Maďar, Peter Straka a Martin Vernarský.

Čaputová po menovaní povedala, že verí, že noví ústavní sudcovia prispejú k spravodlivosti a dôvere v súdnictvo.

Prezidentka pripomenula aj prešľapy sudcov s tým, že ľudia potrebujú dôverovať tomu, že sudcovia sa sami dokážu s týmito excesmi vyrovnať.

"Slovensko dnes viac, ako kedykoľvek pred tým, potrebuje počuť hlas múdrych a ctihodných sudcov a sudkýň," povedala prezidentka.

Pellegrini vraj nikoho zo sudcov nepozná

Premiér Peter Pellegrini po slávnostnom vymenovaní povedal, že nikoho zo šestice nepozná a tak je to dobre.

Z koho Zuzana Čaputová vyberala Edita Pfundtner, Radoslav Procházka, Pavol Boroň, Patrik Palša, Marek Tomašovič, Martin Vernarský, Rastislav Kaššák, Daniela Švecová, Michal Truban, Miloš Maďar, Pavol Malich, Ladislav Duditš, Libor Duľa, Peter Melicher, Peter Straka. Bývalý prezident Andrej Kiska už vymenoval za ústavných sudcov Ivana Fiačana, Petra Molnára a Ľuboša Szigetiho, keďže Ústavný súd bol nefunkčný.

"Neviem ani za kým by som išiel, keby som od Ústavného súdu niečo potreboval a tak by to bolo najlepšie, ak by čo najmenej politikov poznalo sudcov," povedal.

Dodal, že víta prezidentkine slová, ktorými sa prihovorila sudcovskému stavu.

"Plne s nimi súhlasím, sudcovský stav musí nájsť v sebe mechanizmy, aby sa dokázal samoočisťovať," povedal.

Na otázku, či Čaputová narážala na bývalú štátnu tajomníčku a súčasnú sudkyňu Krajského súdu Bratislava Moniku Janskovskú reagoval tým, že podľa neho hovorila o viacerých sudcoch.

Predseda Národnej rady Andrej Danko verí v nestrannosť sudcov, ktorých prezidentke ponúkol parlament.

"Som rád, že Ústavný súd už je kompletne funkčný, že má kompletné zloženie sudcov, že sa dá bojovať so všetkými podaniami, rozhodnúť o nich a že nehrozia žiadne prieťahy, ktoré by ohrozovali ľudí," povedal Danko.

Opakované voľby

Parlament Čaputovej koncom septembra navolil posledných štyroch kandidátov po niekoľkomesačnom naťahovaní.

Ústavnému súdu chýbalo od februára tohto roka deväť ústavných sudcov, ktorým skončilo funkčné obdobie. Koalícia však nebola schopná vo viacerých opakovaných voľbách zvoliť plný počet 18 kandidátov.

Prezidentka Zuzana Čaputová odmietala vyberať nových sudcov z neúplného počtu kandidátov.

Troch sudcov vybral ešte jej predchodca Andrej Kiska, aby bolo plénum Ústavného súdu vôbec funkčné.

Dokopy 13-členný Ústavný súd mal doteraz len sedem sudcov, čo bolo nevyhnutné minimum na to, aby mohol fungovať.