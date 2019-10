Čižnár stále maródi, o jeho stave neinformujú

Do nemocnice Čižnára prijali v nedeľu

11. okt 2019 o 12:03 Matúš Burčík

BRATISLAVA. Iba strohou správou v pondelok generálna prokuratúra informovala o tom, že jej šéfa Jaromíra Čižnára prijali deň pred tým s akútnymi problémami v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb v Bratislave.

Bolo to na zasadnutí ústavnoprávneho výboru parlamentu, kde mal Čižnár predniesť správu o činnosti prokuratúry za minulý rok. Zastúpila ho jeho prvá námestníčka Viera Kováčiková.

Prokuratúra odmieta hovoriť s médiami

Od vtedy je Čižnár stále práceneschopný. Vedenie prokuratúry sa o jeho stave nevyjadruje.

Súvisiaci článok Generálneho prokurátora Čižnára hospitalizovali pre akútne ťažkosti Čítajte

Hovorkyňa Jana Tökölyová vo štvrtok povedala len toľko, že informácie poskytnú možno najskôr budúci týždeň.

"Generálneho prokurátora podľa zákona zastupuje v plnom rozsahu práv a povinností I. námestník," konštatovala.

Prvá námestníčka Kováčiková po sekretárke odkázala, že s médiami nebude hovoriť.

Nič bližšie nechcela povedať ani hovorkyňa nemocnice Soňa Valašiková. Dodala, že od Čižnára nemajú súhlas na informovanie o jeho zdravotnom stave.

Pán vyšetrovania

Funkcia generálneho prokurátora patrí medzi najdôležitejšie v štáte. Je nadriadený všetkým prokuratúram, ktoré riadi a kontroluje.

Má tak dosah na vyšetrovanie sledovaných káuz. Jeho právomoci sú zo zákona čiastočne obmedzené len vo vzťahu k špeciálnej prokuratúre, ktorá patrí pod Dušana Kováčika.

Po vražde novinára Jána Kuciaka, vo februári minulého roka, napríklad Čižnár zaujal výrokom, že rozpúta "peklo", ak sa preukáže, že Kuciaka popravili pre jeho prácu.

Zdravotné problémy už mal Čižnár aj v minulosti. V septembri 2016 portál topky.sk informoval, že podstúpil operáciu pre problémy s tráviacim traktom. Práceneschopný bol niekoľko týždňov.

Ešte pred tým, v auguste, Čižnár na tlačovej besede verejne dementoval šíriace sa fámy o údajnej rakovine.

„Šíria to moji kolegovia. Bohužiaľ, musím sklamať tých, ktorí mi to prajú. Asi za to, že musia pracovať.“

NÚSCH je špecializovaná nemocnica pre liečbu ochorení srdca a obehovej sústavy. V apríli 2016 tam operovali expremiéra Roberta Fica. Ani on o svojom zdravotnom stave bližšie neinformoval.

Začiatkom októbra sa tam rutinnému zákroku podrobil exprezident a líder strany Za ľudí Andrej Kiska, ktorý mal srdcovú arytmiu. Kiska o plánovanej operácii informoval deň vopred na videu.