Nie je to nič príjemné, hovoria o dianí v justícii noví ústavní sudcovia

Sudcovia sa zhodujú, že kompetentné orgány by mali konať.

10. okt 2019 o 14:06 TASR

BRATISLAVA. Situáciu so slovenskou justíciou vnímajú všetci novovymenovaní sudcovia Ústavného súdu.

Tiene podozrenia sú podľa Libora Duľu hrôzostrašné, Peter Straka medializované informácie považuje za nepríjemnú záležitosť pre demokraciu.

Ladislav Duditš verí, že sudcovský stav situáciu vníma a sudcovia sa zamýšľajú nad tým, čo vyšlo na povrch. Rovnako ako viacerí jeho kolegovia hovoril o potrebe konania kompetentných orgánov.

Tiene pochybnosti

"Tiene sú hrôzostrašné, to je samozrejmé, ale ten príbeh sa nemôže odohrávať len v mediálnom priestore, takže uvidíme, čo z toho vyjde oficiálne. Ak sa len časť potvrdí, je to veľké memento a bude to mať ťažké následky," skonštatoval s tým, že problém nezasahuje len justíciu, ale celú spoločnosť.

Myslí si, že medializované informácie sudcami otriasli, sú znepokojení, pripomína však, že čakajú na oficiálne stanoviská.

Upozornil, že samoočistné mechanizmy v justícii môžu byť funkčné len do určitej miery a treba, aby konali aj iné orgány.

"Informácie, ktoré vyplynuli v posledných týždňoch, najmä čo sa týka Threemy, sú veľmi závažné. Osobne si myslím, že ak by sa potvrdili, je tam vážne podozrenie dokonca zo spáchania trestného činu," uviedol Rastislav Kaššák.

Ocenil, že by sa na dotknutých sudcov mali podať návrhy na disciplinárne konania. Očakával by výraznejšie prejavenie názoru od Súdnej rady.

"Jedna vec je otázka etická a morálna. Sú určité podozrenia, tie, samozrejme, dovoľujú vyvodiť dôsledky voči osobám, ktorých by sa komunikácia alebo jej dôsledky mali týkať.," povedal po menovaní Miloš Maďar.

Na druhej strane podľa Maďara máme ústavnú povinnosť rešpektovať prezumpciu neviny, takže podľa neho treba nástrojmi, ktoré nám dovoľuje súčasný právny poriadok, vyvážene pristupovať k týmto okolnostiam, ktoré postupne vyplávajú na povrch, a, samozrejme, primerane reagovať.

Maďar je presvedčený, že ústavní sudcovia by mali vystupovať ako pozitívne vzory.

Razantný prístup a chladná hlava

Ďalší novovymenovaný ústavný sudca Peter Straka považuje medializované informácie za nepríjemnú záležitosť pre demokraciu.

"Hlásim sa k tomu, že verejnosti treba dať nejakú odpoveď. Jedna vec je princíp prezumpcie neviny, ale poznám aj iné princípy. Je veľmi dôležité verejnosť upokojiť a odpovedať na otázky," poznamenal v súvislosti s doterajším konaním Súdnej rady.

Ako v tejto súvislosti pripomenul Martin Vernarský, dôležitý je nielen razantný prístup, ale aj chladná hlava.

"Je veľmi dôležité nevkladať do riešenia týchto otázok emócie, pretože po právnej stránke v takomto prípade vznikajú riziká a najdôležitejšia v tomto smere je spravodlivosť," zhrnul.

Prezidentka Zuzana Čaputová vo štvrtok vymenovala zvyšných sudcov Ústavného súdu. Verí, že noví ústavní sudcovia prispejú k spravodlivosti a dôvere v súdnu moc.

Pri menovaní sudcov vo štvrtok pripomenula aj excesy sudcov a zdôraznila, že spoločnosť potrebuje dôverovať tomu, že sudcovský stav sa sám dokáže s týmito excesmi vyrovnať.