Brusel vyzval Slovensko na rovnocenný prístup k Rómom na školách

Eurokomisia sa odvoláva na smernicu o rasovej rovnosti.

10. okt 2019 o 14:20 (aktualizované 10. okt 2019 o 15:08) TASR

BRUSEL. Európska komisia (EK) vo štvrtok oznámila, že zasiela Slovensku tzv. odôvodnené stanovisko, v ktorom ho žiada, aby dodržiavalo pravidlá EÚ týkajúce sa rovnakého zaobchádzania s rómskymi žiakmi.

Odvoláva sa na smernicu EÚ o rasovej rovnosti, zakazujúcu diskrimináciu z dôvodu rasového alebo etnického pôvodu vo viacerých kľúčových oblastiach života vrátane vzdelávania.

EK v odôvodnenom stanovisku zároveň vyzýva Slovensko, aby dodržiavalo pravidlá EÚ týkajúce sa rovnosti.

"Na Slovensku je neprimeraný podiel rómskych detí umiestňovaný do špeciálnych škôl alebo tried pre deti s mentálnym postihnutím a v hlavnom vzdelávacom prúde taktiež dochádza rôznymi spôsobmi k marginalizácii rómskych detí ich umiestňovaním do výhradne rómskych tried alebo škôl," píše sa v stanovisku EK.

Ako sa ďalej uvádza, po formálnej výzve, ktorá bola Slovensku zaslaná v apríli 2015, Slovensko prijalo niekoľko opatrení zameraných na riešenie tohto problému, avšak EK ich považuje za nepostačujúce.

"Po dôkladnom posúdení opatrení a monitorovaní situácie v teréne Komisia však dospela k záveru, že tieto opatrenia nepostačujú na vyriešenie tohto problému. Diskriminácia na školách z dôvodu etnického pôvodu je aj naďalej vážnym problémom," konštatuje.

Slovensko má dva mesiace na to, aby reagovalo a prijalo príslušné opatrenia. V opačnom prípade môže Komisia rozhodnúť o postúpení tohto prípadu Súdnemu dvoru EÚ.

EK tiež oznámila, že sa zároveň po vykonaní rozsudku Súdneho dvora EÚ rozhodla ukončiť konanie voči Slovensku v súvislosti so skládkou odpadu Považský Chlmec.

"Slovensko vyplatilo na základe rozsudkov Súdneho dvora paušálnu pokutu vo výške milióna eur, ktorej cieľom bolo účinne zabrániť podobným prípadom porušenia práva EÚ v budúcnosti," uvádza sa v stanovisku.

EK ďalej konštatuje, že podľa dôkazov predložených slovenskými orgánmi boli časti skládky odpadu Považský Chlmec uzavreté.