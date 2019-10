Pre cudzincov je dôležité pozitívne prijatie od okolia

Odborníci v Bratislave debatujú o začleňovaní cudzincov do spoločnosti.

10. okt 2019 o 16:13 TASR

BRATISLAVA. Záujemcovia venujúci sa oblasti integrácie cudzincov na Slovensku si mohli vo štvrtok vypočuť prednášky expertov, ale aj migrantov na konferencii Fórum o integrácii. Hlavná téma tohto ročníka je Mestá a cudzinci.

Pre verejnosť je pripravená večerná diskusia s cudzincami žijúcimi na Slovensku.

Vytváranie pozitívnych vzťahov

Cieľom podujatia je zhromaždiť zainteresovaných, ktorí sa venujú integrácii cudzincov a napomôcť odborníkom pracujúcim v tejto oblasti načerpať inšpiráciu a stretnúť zaujímavých ľudí, či už kolegov z iných častí Slovenska alebo prednášajúcich zo zahraničia.

Tento rok sa venuje fórum najmä integrácii na miestnej úrovni.

"Každý cudzinec, ktorý príde do našej krajiny, sa neintegruje na Slovensku celkovo, ale hlavne v meste, do ktorého sa nasťahoval. Musí si vytvoriť vzťahy so svojimi susedmi, na pracovisku, deti sa integrujú v školských triedach. Veľmi teda záleží od lokálnych aktérov, kde najdôležitejším hráčom je samospráva a vedenie mesta. Je dôležité, aby sa cudzinci cítili na začiatku prijatí, aby si človek našiel svoje miesto vďaka tomu, že sa cíti privítaný," vysvetlila riaditeľka Ligy za ľudské práva o.z. Barbora Meššová.

Budovanie integračnej politiiky

Program pozostával z prednášok pozvaných odborníkov, ktorí sa venovali aktuálnym témam z oblasti integrácie.

Zúčastnení sa mohli dozvedieť, ako budovať integračnú politiku aj v krajinách, ktoré nemajú takú skúsenosť s pestrosťou obyvateľstva, ako je napríklad Slovensko, o financovaní integračných aktivít či ako v Barcelone vnímajú otázku potenciálneho vzniku väčšej kriminality spojenej s migráciou.

Vystúpili aj cudzinci žijúci na Slovensku, ktorí zhodnotili, aké skúsenosti majú so začleňovaním sa do spoločnosti v krajine.

Súčasťou programu je aj verejná diskusia na tému Cudzinci v našich mestách, ktorá sa uskutoční 10. októbra v Lab.café o 18.30 h.

Liga za ľudské práva sa venuje poskytovaniu bezplatnej právnej pomoci pre cudzincov a presadzovaniu férovej transparentnej politiky v oblasti azylu, migrácie a integrácie.

Prostredníctvom diskusných fór, relácií či podcastov sa snaží vysvetľovať témy a búrať mýty, ktoré o migrácii existujú.