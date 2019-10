Ravasz rozumie kritike EÚ, kroky proti segregácii si vyžadujú viac času

V znižovaní segregácie rómskych detí treba pokračovať.

10. okt 2019 o 17:28 TASR

BRATISLAVA. Hoci Slovensko urobilo v posledných rokoch dôležité opatrenia znižujúce segregáciu rómskych detí, súčasný stav ešte stále nie je uspokojivý, preto je potrebné pokračovať v nastúpenom trende.

Pozitívne trendy

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz (Most-Híd) to uviedol v súvislosti s tzv. odôvodneným stanoviskom, ktorým Európska komisia upozorňuje Slovensko na dodržiavanie pravidiel rovnakého zaobchádzania s rómskymi deťmi.

"V posledných rokoch sme zaznamenali vo viacerých oblastiach pozitívne trendy, zníženie počtu rómskych detí v špeciálnych školách, naopak ich väčšie zastúpenie v predškolskej výchove, no východiskový stav bol taký zlý, že napraviť ho nepotrvá ani rok, ani štyri, možno ani desať rokov," upozornil Ravasz.

Dlhodobý problém

Ravasz pripomenul aj prijatie opatrení, znižujúcich segregáciu rómskych detí, napríklad zavedenie povinnej predškolskej dochádzky či rušenie nultých ročníkov.

S opatreniami je podľa neho oboznámená aj Európska komisia.

"Komisia však začala tento proces už v roku 2015, ide o dlhodobý problém, preto i napriek pozitívnym trendom nie je stav ešte vyhovujúci," myslí si Ravasz o dôvode upozornenia komisie.

Je zároveň presvedčený, že Slovensko musí v nastúpenej ceste ísť ďalej.

"Musíme pokračovať, aby sme stav zmenili, ale nie preto, aby sme vyhoveli Európskej komisii, ale preto, aby sme mali úspešnú krajinu," zdôraznil Ravasz.

Smernica o rasovej rovnosti

Európska komisia vo štvrtok oznámila, že zasiela Slovensku tzv. odôvodnené stanovisko, v ktorom ho žiada, aby dodržiavalo pravidlá EÚ týkajúce sa rovnakého zaobchádzania s rómskymi žiakmi.

Odvoláva sa na smernicu EÚ o rasovej rovnosti, zakazujúcu diskrimináciu z dôvodu rasového alebo etnického pôvodu vo viacerých kľúčových oblastiach života vrátane vzdelávania.

V stanovisku Európskej komisie upozorňuje na pretrvávajúci problém s neúmerným podielom rómskych žiakov zaraďovaných do špeciálnych škôl alebo tried pre deti s mentálnym postihnutím, prípadne vytváraním výhradne rómskych tried. Opatrenia, ktoré SR prijala od roku 2015, keď jej Európska komisia zaslala formálnu výzvu, považuje komisia za nedostatočné.

Slovensko má dva mesiace na to, aby reagovalo a prijalo príslušné opatrenia. V opačnom prípade môže Európska komisia rozhodnúť o postúpení tohto prípadu Súdnemu dvoru EÚ.