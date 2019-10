Ústavný súd mohol byť horší, ale aj lepší. Viacerých uznávaných odborníkov nepustil parlament

Výber kandidátov trval parlamentu deväť mesiacov.

11. okt 2019 o 16:32 Peter Kováč

BRATISLAVA. Politici či kandidáti s pochybnými väzbami, ktorí boli považovaní za najväčšiu hrozbu pri dopĺňaní Ústavného súdu, sa jeho sudcami napokon nestali.

Vo štvrtok sa definitívne uzavreli niekoľkomesačné spory o to, kto by mali byť noví ústavní sudcovia. Za svoj výber si prezidentka Zuzana Čaputová vyslúžila zväčša pochvaly, no zároveň sa ozývajú hlasy, že politici nevybrali niektorých kandidátov s oveľa väčšími skúsenosťami, ako majú tí, ktorí napokon uspeli.

Čaputová mohla vyberať len z pätnástich mien, ktoré jej postupne počas deviatich mesiacov posúval parlament. Za ten čas sa vládna koalícia nevedela dohodnúť na spoločnom zozname, za ktorý by hlasovala naraz.

V piatich voľbách sa zväčša opakovali mená nominantov, výsledky hlasovaní sa zakaždým líšili.

„Pretláčanie politicky blízkych kandidátov namiesto uprednostnenia kariérne skúsených uchádzačov, ako boli Ján Štiavnický, Martina Jánošíková či Ján Šikuta, robí zo súčasného zloženia len priemerný súd,“ komentuje výsledok Transparency International Slovensko.