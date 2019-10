Kde nájsť skutočne pekného chlapa?

Slovenské ľudové piesne Vám možno poradia.

12. okt 2019 o 6:25 Peter Dlhopolec, The Slovak Spectator, Anna Fay

Vypočujte si podcast:

Hrdosť Slovákov na ich ľudové piesne najlepšie odráža zberateľská akcia v 19. storočí. Matica slovenská vtedy vyzvala národ, aby jej posielal ľudové piesne. Výsledkom boli zbierky s tisíckami ľudových textov.

Vyše 3 000 textov zozbieral aj známy maďarský skladateľ. Svetoznáme filmová spoločnosť z Francúzska zase nahrala v spolupráci s Československou akadémiou vied a Karolom Plickom 131 platní obsahujúcich slovenskú ľudovú hudbu.

Američanka Anna Fay sa v anglickom podcaste Spectacular Slovakia oboznamuje s niekoľkými vtipnými ľudovkami, ktoré poznajú už tí najmenší Slováci.

Vypočujte si Spectacular Slovakia a zistite, či sa v podcaste objaví aj vaša obľúbená ľudová pieseň.

