Správy, ktoré zaujali cudzincov.

11. okt 2019 o 10:40 Michaela Terenzani

1. Neveril, že by režim mohol padnúť. I tak však kopíroval ilegálny dokument, ktorý pomohol spustiť revolúciu aj v jeho meste: Pižurný on the 1989 Revolution: I did not want the world to be split

2. Ústavný súd je konečne kompletný, ako sa vysporiada s časovým sklzom? Constitutional Court finally gets all its judges

3. Hľadáte tip na výlet počas slnečného víkendu? Vyberte sa bicyklom na Devín: Some good reasons to take a bike ride to Devín in autumn

4. Tanečný večer, varenie guľášu či africké trhy už tento víkend v Bratislave: Foreigners: Top 10 events in Bratislava

5. Slovenský daňový systém je štedrejší k rodinám než k slobodným: Slovakia shoulders a heavier tax-levy burden than most, experts opine

6. Planétu nám môžu pomôcť zachrániť roboty. How can artificial intelligence help save the planet?

7. Horský park rozdelili na tri zóny, bude tak lepšie chránený? Unique nature opportunity for Horský Park under new programme

8. Slovenský dizajnér opúšťa Rolls-Royce, bol tam iba šesť mesiacov: Slovak star designer leaves Rolls-Royce after six months

9. Finančná správa tvrdí, že eKasa už prináša výsledky, niektoré problémy však pretrvávajú: The biggest reform in cash registers. eKasa put into operation

10. S modelmi vetroňov vyhráva svetové súťaže, jednu chce zorganizovať aj doma. Aeromodelling World Champion: State aid can’t even cover basic expenses

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka.

Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.