Segregácia rómskych detí na školách podľa ombudsmanky pretrváva

Brusel upozornil Slovensko, aby so všetkými deťmi zaobchádzalo rovnako.

11. okt 2019 o 17:29 TASR

BRATISLAVA. Segregácia vo vzdelávacom systéme pretrváva. Školský zákon nie je konkrétny v zakazovaní diskriminácie a segregácie, nevysvetľuje tieto pojmy a neukladá sankcie za porušenie tohto princípu.

V praxi tak nedokáže zabrániť prípadom segregácie. Tvrdí to verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová na sociálnej sieti.

Reagovala tak na stanovisko, ktorým Európska komisia (EK) upozorňuje Slovensko na dodržiavanie pravidiel rovnakého zaobchádzania s rómskymi deťmi.

"Verím, že sa vďaka výzve zo strany eurokomisie veci dajú do pohybu, pretože zabezpečenie práva na vzdelanie je mimoriadne dôležité a kľúčové pre úspešný život a prosperitu nás všetkých, a o to viac, ak ide o deti z marginalizovaných skupín obyvateľstva," uviedla Patakyová.

Dlhodobý problém

Pripomína, že Kancelária verejného ochrancu práv na tento problém poukazuje už od roku 2013 a je nevyhnutné ho riešiť. "Napriek tomu, že táto problematika bola súčasťou mimoriadnej správy verejného ochrancu práv v auguste 2013, Národná rada Slovenskej republiky ju bezprecedentne nikdy neprerokovala," hovorí ombudsmanka.

Eurokomisia vo štvrtok oznámila, že zasiela Slovensku tzv. odôvodnené stanovisko, v ktorom ho žiada, aby dodržiavalo pravidlá EÚ týkajúce sa rovnakého zaobchádzania s rómskymi žiakmi.

Odvoláva sa na smernicu EÚ o rasovej rovnosti, zakazujúcu diskrimináciu z dôvodu rasového alebo etnického pôvodu vo viacerých kľúčových oblastiach života vrátane vzdelávania.

V stanovisku eurokomisie upozorňuje na pretrvávajúci problém s neúmerným podielom rómskych žiakov zaraďovaných do špeciálnych škôl alebo tried pre deti s mentálnym postihnutím, prípadne vytváraním výhradne rómskych tried.

Slovensko má dva mesiace na nápravu

Opatrenia, ktoré Slovensko prijalo od roku 2015, keď mu eurokomisia zaslala formálnu výzvu, považuje komisia za nedostatočné.

Slovensko má dva mesiace na to, aby reagovalo a prijalo príslušné opatrenia. V opačnom prípade môže eurokomisia rozhodnúť o postúpení tohto prípadu Súdnemu dvoru EÚ.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu oznámilo TASR, že sa k stanovisku komisie vyjadrí, až keď mu bude doručené a oboznámi sa s ním.