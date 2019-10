SMK sa pokúsi o vytvorenie spoločnej kandidátky s maďarskými stranami

Chcú rokovať s Mostom-Híd aj Maďarským fórom.

12. okt 2019 o 16:24 TASR

BRATISLAVA. Mimoparlamentná strana SMK sa pokúsi o vytvorenie spoločnej kandidačnej listiny s maďarskými stranami. Uviedol to predseda Republikovej rady SMK Péter Őry po jej rokovaní.

K angažovaniu sa predsedu Mosta-Híd Bélu Bugára na takejto kandidátke sa nevyjadril, s Mostom-Híd aj Maďarským fórom však chcú rokovať.

Ako dôvod na tento postup Őry uviedol, že je veľmi ťažké dostať sa na samostatnej kandidátke do parlamentu.

"Nemám o tom vedomosti, že by strana Za ľudí mala rokovanie so stranou SMK. My máme otvorené dvere," povedal Őry na margo prípadnej spolupráce so stranou exprezidenta Andreja Kisku.

Na ponuku predsedu hnutia OĽaNO Igora Matoviča uviedol, že sú a vždy boli ochotní rokovať aj so slovenskými opozičnými stranami.

Maďarské aj ďalšie menšinové strany rokovali o prípadnej predvolebnej spolupráci už počas leta. S viacerými stranami rokoval aj vládny Most-Híd, napokon sa dohodol len s mimoparlamentnou Maďarskou kresťanskodemokratickou alianciou (MKDA-MKDSZ).

Maďarské fórum, SMK a vznikajúce hnutie Spolupatričnosť už koncom septembra informovali, že chcú ísť do volieb na spoločnej kandidačnej listine.