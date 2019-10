Most-Híd a SMK sa dohodli na spoločnej kandidátke

Budú na nej aj Bugár a Menyhárt.

12. okt 2019 o 17:15 Roman Cuprik

BRATISLAVA. Situácia pred voľbami donútila strany Most-Híd a SMK dohodnúť sa na spoločnom postupe vo voľbách.

Vytvoria kandidátku v spojenectve aj s malou Maďarskou kresťansko-demokratickou alianciou (MKDA).

Informoval o tom Denník N a Denníku SME to mimo záznam potvrdili zdroje z prostredia strán.

Pôvodne sa strany nevedeli dohodnúť na kandidátke, pretože SMK nechcela šéfa Mosta-Híd Bélu Bugára na jej čele.

Súčasná dohoda je taká, že na kandidátke budú aj Bugár aj šéf SMK József Menyhárt, nebudú ale v prvej desiatke.

"Obe strany sú už v takej stituácii, že tam budú všetci," povedal jeden z ich predstaviteľov.

Dohoda ešte nie je oficiálna, v pondelok by malo zasadať predsedníctvo strany Most-Híd.

Spoločné hlasy

Spoločná kandidátka ma byť prevenciou, aby obe strany nakoniec nezostali mimo parlamentu. Ak by kandidovali ako koalícia strán museli by mať dohromady sedem percent. Ak pôjdu ľudia z rôznych strán po hlavičkou jednej strany stačí im na to päť percent.

V septembrovom prieskume agentúry Focus mala koaličná strana Most-Híd 4,1 percenta respondentov a SMK niečo vyše troch percent.

Strana by sa takisto podľa informácií SME mala viac prikloniť k etnickému princípu, takže bude klásť dôraz na potreby maďarskej menšiny.

Strana Most-Híd sa pôvodne definovala širšie ako strana slovenských Maďarov, Slovákov a rôznych etnických menšín.

Spoluprácu ponúkal aj Matovič

Šéf OĽaNO Igor Matovič už dávnejšie ponúkol predvolebnú spoluprácu SMK a aj poslancovi Zsoltovi Simonovi, ktorý si založil stranu Maďarské fórum. Argumentoval tým, že nechce, aby maďarské hlasy prepadli. Bélu Bugára a jeho Most-Híd nechce.

Ak by SMK prijala ponuku Igora Matoviča z OĽaNO na predvolebnú spoluprácu, ich spoločnú kandidátku by určite volilo 1,2 percenta ľudí a zvažovalo by ju 8,2 percenta ľudí.

Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre diskusnú reláciu Na Telo súkromnej televízie Markíza. Prieskum robili v polovici septembra na vzorke 1027 respondentov.

Následne koncom septembra strany Maďarské fórum, SMK a vznikajúce hnutie Spolupatričnosť oznámili, že chcú ísť do budúcoročných volieb na spoločnej kandidačnej listine.

Teraz SMK hovorí najmä o spolupráci s Mostom-Híd. V sobotnom vyhlásení tvrdí, že predsedníctvo strany by do konca októbra malo ponúknuť konkrétnu formu spolupráce tak, "aby základom širšej spolupráce boli dve najväčšie strany, a to SMK a Most-Híd".