Pellegrini chce byť naďalej premiérom, Fico bude dvojkou na kandidátke

Spoluprácu s Kotlebom si Pellegrini nevie predstaviť.

13. okt 2019 o 13:18 (aktualizované 13. okt 2019 o 15:06) SITA, TASR

BRATISLAVA. Ak Smer vyhrá voľby, Peter Pellegrini sa bude uchádzať o post predsedu vlády. Povedal to v nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo.

„Ako volebný líder sa budem uchádzať o najvyššiu politickú funkciu. Ak by Smer vyhral voľby, uchádzal by som sa teda o pozíciu premiéra," povedal s tým, že to má dohodnuté s predsedom strany Robertom Ficom.

Fico bude podľa Pellegriniho slov kandidovať z druhého miesta kandidátky.

"Na skladanie kandidátky je ešte čas a ešte budeme o tom diskutovať. Žiadna kontroverzná osoba však na nej nebude, ale dnes tu nebudem kádrovať jednotlivé mená," vyhlásil Pellegrini.

Spoluprácu s Ľudovou stranou Naše Slovensko a jej lídrom Marianom Kotlebom si nevie predstaviť, ani v tichej koalícii. Prípadnú koalíciu by si však vedel predstaviť s exprezidentom Andrejom Kiskom.

Pellegrini o spravodlivosti pre všetkých

Predseda vlády hodnotil aj podozrenia voči niektorým sudcom a sudkyniam, vrátane bývalej štátnej tajomníčky rezortu spravodlivosti Moniky Jankovskej, ktoré vyplývajú z údajnej komunikácie obvineného podnikateľa Mariana Kočnera cez aplikáciu Threema.

Pellegrini tvrdí, že o možnom protiprávnom konaní v justícii nevedel. Sám je za to, aby boli sudcovia, ktorí páchali trestnú činnosť, exemplárne potrestaní.

„Pokiaľ sa potvrdia informácie, tak platí padni, komu padni. Nikoho nechránim ani nikoho neobhajujem," hovorí premiér.

"Prechádzame takou ďalšou fázou. Slovensko v 90. rokoch minulého storočia trpelo pôsobením mafiánskych skupín a teraz prichádza doba, že je potrebné sa zrejme vysporiadať s ľuďmi, ktorí si myslia, že sú nad zákonmi. Povyzliekajme tých sudcov z talára, ak pochybili. Spravodlivosť jednoducho musí platiť pre všetkých."

Priateľstvo Vadalu a Troškovej vraj zneužívali proti Ficovi

K odsúdeniu Antonina Vadalu za pašovanie kokaínu v Taliansku Pellegrini uviedol, že žiadal bezpečnostnú previerku pre ľudí, ktorí sa pohybujú v jeho blízkosti.

"Ja neviem, či bývalé priateľstvo slečny Troškovej s pánom Vadalom mohlo mať vplyv na bezpečnosť štátu a úrad vlády," povedal premiér a dodal, že to bolo veľmi tvrdo zneužívané proti Ficovi.

Členka novovzniknutej strany Za ľudí a nezaradená poslankyňa Národnej rady Veronika Remišová na tieto skutočnosti reagovala, že sa ukázalo ako dobré, že žiadali odchod Fica aj Kaliňáka. Ten sa podľa Pellegriniho neudial pre tlak opozície, ale pre to, aby sa stabilizovala situácia.

V otázke IT projektu, keď mal podľa lídra koalície PS-Spolu Michala Trubana Pellegrini ešte ako vtedajší šéf digitalizácie poškodiť záujmy Slovenska, Truban reagoval, že Pellegriniho upozorňoval na možný konflikt záujmov.

Pellegrini to odmieta.

"Doménu spravuje firma, ktorá ma zmluvu podpísanú ešte z čias pána ministra Prokopoviča a my máme naďalej zmluvu s tou istou firmou," povedal a doplnil, že tam podľa neho nebol konflikt záujmov. "Tento dotyčný pán sa nezúčastňoval na rokovaní, ani takúto zmluvu nepodpísal," doplnil premiér.

Pri hospodárskom raste Pellegrini poukázal, že v minulosti hovoril o iných ekonomických opatreniach. V súvislosti so sociálnymi opatreniami povedal, že na nich šetriť nemieni. Uviedol to v súvislosti so súčasným deficitom.