Zloženie Ústavného súdu je pomerne dobre vyvážené, zhodli sa poslanci

Ústavný súd od štvrtka funguje opäť v kompletnom zložení.

13. okt 2019 o 14:00 SITA

BRATISLAVA. Personálne zloženie Ústavného súdu je pomerne dobre vyvážené z pohľadu rôznorodosti právnických odvetví.

Zhodli sa na tom poslanci Národnej rady a členovia parlamentného ústavnoprávneho výboru v relácii RTVS O 5 minút 12.

Podľa Róberta Madeja (Smer) bol proces voľby sudcov dôkladný a poskytol príležitosť na to, aby sa kandidáti mohli detailne prezentovať.

Rovnaký názor zastáva aj poslankyňa Irén Sárközy (Most-Híd).

Alojz Baránik (SaS) sa domnieva, že na Ústavný súd mohli ísť aj oveľa horšie mená, ako napríklad bývalý expremiér Robert Fico (Smer-SD). Ján Marosz (OĽaNO) tiež pripomenul, že výber nových sudcov mohol dopadnúť aj horšie.

Ústavný súd od štvrtka 10. októbra funguje opäť v kompletnom zložení, keď prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala chýbajúcich šiestich sudcov.

„Proces bol dôkladný na to, aby sme spoznali kandidátov dostatočne detailne. V rámci možností je to asi to najlepšie, čo bolo k dispozícii, a zloženie Ústavného súdu je podľa mňa veľmi dobre vyvážené," povedal Madej.

Mohlo to byť aj horšie

Podľa Irén Sárközy musí ešte súčasný ústavný súd zabojovať o dôveru občanov v justíciu. „Nebudem spochybňovať výber pani prezidentky. Noví sudcovia majú dôveru parlamentu a prezidentky. Ústavný súd však musí ešte bojovať o dôveru zo strany verejnosti," povedala Sárközy.

Opozičný poslanec Baránik pripomenul, že výber mohol dopadnúť aj horšie. „Veľa nechýbalo a mohol byť ústavným sudcom Robert Fico. Zloženie ústavného súdu je asi to najlepšie, čo sme mohli v týchto podmienkach očakávať," povedal Baránik.

Ján Marosz zastáva podobný názor. „Aj vďaka tomu, že sme to nevzdali, sa napokon dostali na Ústavný súd dobrí kandidáti. Tiež považujem za dobré, že to zloženie je také, aké je," povedal.

Hovorili aj o Jankovskej

V relácii politici hodnotili aj aktuálne podozrenia vyplývajúce z údajnej komunikácie obvineného podnikateľa Mariana Kočnera cez aplikáciu Threema voči niektorým sudcom a sudkyniam i bývalej štátnej tajomníčke rezortu spravodlivosti Moniky Jankovskej.

Podľa Madeja sú informácie závažné, ale je potrebné počkať na závery vyšetrovania. Opoziční poslanci tvrdia, že súdnictvo potrebuje radikálnu zmenu.

„Informácie, ktoré sú o možných zlyhaniach uverejňované, sú vážne. Mňa osobne tiež vyrušujú," povedal Madej.

“ Zloženie ústavného súdu je asi to najlepšie, čo sme mohli v týchto podmienkach očakávať. „ Alojz Baránik, poslanec za SaS

Sárközy oceňuje prácu ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd), ktorý pripravuje na Jankovskú a ďalšiu sudkyňu disciplinárny podnet.

„Súhlasím tiež s predsedníčkou súdnej rady, ktorá vyzvala pani Jankovskú, aby si sama pozastavila výkon funkcie. Teraz je v hre veľa. Hrá sa totiž o to, či verejnosť bude dôverovať justícii," uviedla.

Alojz Baránik tvrdí, že justícia potrebuje zásadnú zmenu. „Pán minister Gál dobre vie, že v justícii funguje organizovaná skupina, ktorú treba uťať. Justícia si vyžaduje zásadnú zmenu," povedal.

Ján Marosz pripomenul, že sa Jankovskej na medializované podozrenia pýtal.

„Osobne som sa pýtal pani Jankovskej na úplatky. Tvrdila, že rozhodne nie, a teraz sa uverejňujú informácie o tom, že existoval akýsi cenník za rozsudky pre spriaznené osoby. To je nemysliteľné a treba konať hneď," dodal.