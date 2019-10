Trnka na nahrávke s Kočnerom: Viem, že ma zabijú

Kočnera hnevalo, že Trnka vydieral Haščáka.

14. okt 2019 o 8:14 Matúš Burčík

BRATISLAVA. Na verejnosť sa dostala nahrávka rozhovoru medzi bývalým šéfom prokuratúry Dobroslavom Trnkom a jeho kamarátom mafiánom Mariánom Kočnerom z leta 2014.

O nahrávke, ktorá odhaľuje skutočný vplyv Kočnera na Trnku, sa hovorilo už dávnejšie. Našla sa vlani pri prehliadke Kočnerových nehnuteľností. Celý záznam má 70 minút. Časti z nej dnes zverejnil Denník N.

Kočner Trnkovi

"Chcem vedieť, kto nakopíroval tie vzorky, ktoré ste poslali Haščákovi. Chcem vedieť, koľko kópií je z toho urobených, okrem tej, ktorú som ti zobral. Chcem vedieť, prečo si to urobil a prečo si ma potom klamal."

"A hovor teraz len pravdu. Lebo len pravda ťa zachráni a možno zachráni aj tvojho syna, ktorý si to takisto odserie. Lebo si to odserieš ty, prehráš súd, odj..ú ťa, pôjdeš do basy a tvojmu synovi zničia život. Tak rozprávaj a prestaň ma klamať, lebo keď ma budeš klamať, tak uvidíš, čo potom spravím s tebou."

(po tom ako Kočner dozvedel, že Trnka sa napriek dohode spolu s dvoma kumpánmi pokúšal vydierať šéfa Penty Jaroslava Haščáka nahrávkami Gorily, ktoré mal Kočner u neho uložené, pozn. red.)

Trnka Kočnerovi

"Oskár dostal nápad, že by sa to dalo speňažiť. Že by sme to nahrali. Povedal som, že si to necháme premyslieť hlavou."

(o tom, kto prišiel s návrhom použiť nahrávku proti Haščákovi. Oskár je podľa Denníka N Oskár Bereczk, starosta obce Dolný Bar, s ktorým chodil Trnka na ryby. Druhým kumpánom bol právnik Loránt Kósa, pozn. red.)

Kočner Trnkovi

„On tvrdí, že to bol tvoj nápad a že si chcel zarobiť nejaké peniaze, lebo si odišiel s holou riťou."

"On za to zaplatil. Zaplatil za to Kósovi, ktorý mu povedal úplne všetko. Vás natrel ako malé deti."

(o tom ako Jaroslav Haščák údajne na vlastnú päsť začal zisťovať ako to s nahrávkami bolo, pozn. red.)

„Nie, ty si nezobral nikdy nič. Ak sa niekto odmenil a ešte raz, nebol to ani Rehák, nebol to ani Majský, všetky peniaze, ktoré skončili u mňa, ty si nikdy nechcel vedieť, koľko a za čo a povedal si, že ich mám držať ja. A sú u mňa a ja ich držím. Nikdy si sa nepýtal, koľko tam máš, vždycky si prišiel a povedal si, že potrebuješ to a to, a vždy som vybral a dal som ti. Je to tak?“

(o tom, že Trnka nikdy nebral priamo úplatky a všetko riešili cez Kočnera, pozn. red.)

Trnka Kočnerovi

„Je. "

(Trnka potvrdzuje slová Kočnera, pozn. red.)

Kočner Trnkovi

„Prečo ste išli vydierať toho Haščáka? Čo si od toho očakával? Do p..e, vieš, že je to môj kamarát. Vieš, k…a, že je to človek, ktorý okrem iného pomáhal, do p..e, a kupoval poslancov, keď si sa mal stať generálnym prokurátorom. Bohužiaľ nám jeden chýbal, ale aj on bol ten, ktorý zložil peniaze a dal tam za teba milión eur. Presne takisto, ako som dal milión eur za to ja. Že tam chýbal jeden hlas, do p..e, za to ja nemôžem, lebo to ty si si vybavoval SDKÚ a v SDKÚ nedali ani jeden hlas."

(o tom ako sa snažili pri voľbe generálneho prokurátora v roku 2011 dosiahnuť opätovné zvolenie Trnku. Bolo to za vlády Ivety Radičovej, pozn. red.)

"Jeden milión euro mi strhol Haščák z jedného kšeftu, čo sme spolu zarobili. A ešte sme asi neskončili.“

„Ja mám v ich banke urobené také úložky a nejaké penťácke zmenky a chcem ti povedať jednu vec: je možné, že prídem o celý majetok, vieš?“



„Môžeš mi povedať, prečo si mi nepovedal, že oni prišli za tebou s niečím takým, že vydierať Haščáka? Môžeš mi to vysvetliť? Čo tebe j…e? Ten Slavo je môj kamarát, do p..i. Mám s ním rozbehnuté nejaké veci. Ten človek ma odpísal, vieš, ako ma to serie? Za čo? Za to, že ja som nič neurobil? Ja som mu materiál vrátil. A zaručil som sa mu za to, do p..e, že je všetko v poriadku.“



„Prečo si sa proti tomuto človeku obrátil? Čo ti urobil ten človek? Jak si mohol, do p..i, do niečoho takého ísť? Pre peniaze? Ty? Ja to nechápem. K…a, keby to bolo tak, že ty sa chceš pomstiť tomu Ficovi, tak to ešte chápem, ale pre peniaze? Veď peniaze máš u mňa uložené. Všetky, do p..i, za všetky kauzy, kde som ja niečo ustál, sú u mňa a tam máš aj svoj diel. A vždy, keď si prišiel a povedal, tak som dal. Nikdy si sa nepýtal, koľko to je, nikdy si si nepýtal vyúčtovanie, povedal si, že teba to nezaujíma, že mi veríš.“

"Ešte raz, prestaň klamať. Zabijú ťa.“

Trnka Kočnerovi

„Ja viem, že ma zabijú. Ja som mŕtvy.“

Kočner Trnkovi

„Zabijú ťa, ale odserie si to aj tvoj syn, ty k…t. Hovorím ti, prestaň klamať a nehádž to na nich.“

„Keby si bol za mnou prišiel a povedal, čo sa stalo, tak to z tých dvoch chu.ov, do p..i, vymlátim alebo ich, prisahám Bohu, nechám podrezať.“

„Prečo si mi to nepovedal, ty k…t, že je problém. Sme ho mohli vyriešiť. Mohol byť dneska Kósa s guľou v hlave a Oskár takisto, ale Oskár bude."

„Ich nechám padnúť, ich je…m, nech ich zabijú, ale tebe zachránim riť, tebe a tvojmu synovi."

"Keď to nikdy nikde nevylezie, tvoj syn bude bývať v byte, ktorý som ti sľúbil, ale nebude ho mať prepísaný na seba.“

Trnka Kočnerovi

„To sa nedá, veď kde by na to zobral peniaze?“

(čuduje sa, pozn. red.)

Kočner Trnkovi

"Nebude ho mať prepísaný na seba, a keď sa to raz niekde objaví, tak tvojho syna z toho vyj…m. A budem chcieť ešte od teba asi jednu ďalšiu garanciu, uvidíme akú, ešte neviem. Uvidíme zajtra, ako to so Slávom dopadne.“

„Čo chce Oskár, povedz mi?“

Trnka Kočnerovi

„Peniaze, čo by chcel.“