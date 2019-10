Prieskum AKO: Kiskova strana dobieha koalíciu PS-Spolu

Voľby by vyhral Smer.

14. okt 2019 o 9:47 Daniela Hajčáková

BRATISLAVA. Strana Smer sa stále drží na hranici 20 percent, strana bývalého prezidenta Andreja Kisku Za ľudí sa približuje koalícii Progresívne Slovensko-Spolu.

Naznačujú to výsledky prieskumu volebných preferencií agentúry AKO, ktoré si objednala strana Za ľudí. Podľa neho by strane bývalého prezidenta hlas odovzdalo 12 percent respondentov, koalíciu PS-Spolu by volilo 12,7 percenta opýtaných.

Prieskum robila agentúra v dňoch od 7. do 10. októbra formou telefonického dopytovania na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov.

Respondentov sa v prieskume pýtali: „Ak by sa parlamentné voľby do NR SR konali najbližší víkend, ktorej politickej strane by ste dali Váš hlas? Prečítam vám ich v náhodnom poradí.“

Najviac hlasov by opýtaní odovzdali strane Smer, získala by 20,1 percenta hlasov, nasleduje práve koalícia PS-Spolu (12,7 percenta) a Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko (12,3 percenta.

Štvrtou je podľa výsledkov prieskumu strana Za ľudí so ziskom 12 percent.

SaS by odovzdalo hlas 6,7 percenta opýtaných, SNS 6,4 percenta, Sme rodina 5,9 percenta, OĽANO 5,8 percenta a KDH 5,6 percenta.

Most-Híd by sa do parlamentu nedostal, hlas by mu odovzdalo 3,9 percenta opýtaných a SMK 3,1 percenta. Podľa informácií SME sa pri tom strany predbežne dohodli, že pôjdu do volieb na spoločnej kandidátke.

Nedávno ohlásenú stranu Vlasť, ktorej líder je Štefan Harabin, by volilo 1,3 percenta opýtaných, strana bývalého ministra zdravotníctva a vnútra Tomáša Druckera by získala 1,7 percenta hlasov.