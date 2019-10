Lubyová: Sľubované zvýšenie platov učiteľov o desať percent bude

Ministerka poukázala na ohlasy učiteľov, že im nenarástli platy tak, ako bolo avizované.

14. okt 2019 o 13:58 TASR

BRATISLAVA. Platy všetkým učiteľom by sa mali od januára 2020 opäť zvýšiť o desať percent.

Aj v súvislosti s návrhom štátneho rozpočtu na nasledujúci rok to po rokovaní tripartity povedala ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS).

Zvyšovanie platov v školstve

"Sľubovaný desaťpercentný nárast sa uskutoční," deklarovala Lubyová.

Poukázala pritom na schválené nariadenie vlády, že sa od 1. 1. 2020 zvýšia platové tarify pre pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve a takisto pre vedeckých a výskumných pracovníkov.

Dodala, že tieto náklady sú plne pokryté v štátnom rozpočte. Zdôraznila tiež, že zvýšenie sa bude týkať okrem učiteľov aj nepedagogických zamestnancov.

Lubyová zároveň vysvetlila, že od 1. septembra sa zvýšili nástupné platy začínajúcim učiteľom. Poukázala na hlasy niektorých učiteľov, že im nenarástli platy tak, ako bolo avizované.

"To nebolo to sľubované desaťpercentné zvýšenie, to bolo zvýšenie platov začínajúcim učiteľom," ozrejmila.

Platy by mali dosiahnuť úroveň krajín OECD

Ministerka tiež pripomenula, že sa podarilo odstrániť stropy na platové ohodnotenie vedeckých a pedagogických pracovníkov.

Každá organizácia má podľa jej slov možnosť dať svojim zamestnancom vhodné príspevky.

Dodala, že ostáva obmedzenie tejto sumy príplatkov zdola, teda im nikto nemôže dať menej.

Poukázala aj na zvýšenie platových taríf pre vedcov, výskumných pracovníkov a doktorandov. Zdôraznila tiež zachovanie príspevkov za celoživotné vzdelávanie.

Predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy Pavel Ondek dodal, že odborári sa dlhodobo snažili o zvýšenie platov v školstve. Vysvetlil, že zvyšovanie platov je výsledkom kolektívnej zmluvy.

Podľa jeho slov sa tak platy začínajúcim učiteľom zvýšili medzi prvým januárom 2019 a prvým januárom 2020 o viac ako 30 percent, pri ostatných s praxou viac ako osem rokov, je to okolo 22 percent.

Na otázku, či bude zvyšovanie platov pokračovať a kedy na Slovensku dosiahnu úroveň vyspelých európskych krajín, odpovedala ministerka tým, že už teraz sú priemerné mzdy v rezorte vyššie ako mzda v národnom hospodárstve.

V roku 2027 by podľa jej slov mohli platy v školstve na Slovensku dosiahnuť úroveň 85 percent miezd vysokoškolsky vzdelaných ľudí v ekonomike, tak ako je to v krajinách OECD.

Vyplýva to podľa jej slov z Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania, ak sa zachová rast platov aj naďalej.