Breiner: Mečiar znova v politike? Pozerám na to s vytreštenými očami

Opozícii odporúča, aby sa spojila.

15. okt 2019 o 10:44 Zuzana Kovačič Hanzelová

Vypočujte si podcast

https://open.spotify.com/embed-podcast/episode/00bM9zA4BxcA3VFhCSkfTO

V 90. rokoch patril spolu s Milanom Markovičom k otvoreným kritikom Vladimíra Mečiara a jeho vlády. Dnes sa nestačí čudovať, že by sa bývalý premiér opäť vrátil do politiky.

"Pozerám sa na to s vytreštenými očami. Že sa táto zombie vráti z teplického hrobu, to by som nepredpokladal," hovorí skladateľ, dirigent a klavirista Peter Breiner.

Je kritikom aj súčasnej vlády a aj keď žije od revolúcie v zahraničí, domácu politiku sleduje. Opozícii odporúča, aby sa dokázala spojiť a urobiť trojkoalíciu.

"Je mi tak trošku smutno. Ono to nechce veľmi veľa vytvoriť vytúženú trojkoalíciu, kde by silní vodcovia ukázali, že sú schopní kompromisu a dohody namiesto osobných skupinových a užších záujmov," dodáva.

Vypočujte si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Petrom Breinerom.

