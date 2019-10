Starosta z nahrávky: Haščáka nikto nevydieral, stretol som sa s ním pre úver

Oskár Bereczk hovorí, že pozná veľa ľudí, stretol sa s Haščákom aj Kočnerom.

14. okt 2019 o 20:55 Daniela Hajčáková

Oskár Bereczk je starostom obce Dolný Bar. V nahrávke o vydieraní šéfa Penty Jaroslava Haščáka ho spomína bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka.

Marián Kočner v zázname Trnkovi nevyberaným spôsobom vyčíta, že sa pomocou nahrávky spisu Gorila pokúsil Haščáka vydierať.

„Oskár dostal nápad, že by sa to dalo speňažiť,“ cituje bývalého generálneho prokurátora z nahrávky Denník N.

Na nahrávke, kde Marián Kočner a Dobroslav Trnka hovoria o vydieraní šéfa finančnej skupiny Penta, sa spomína aj vaše meno. Bývalý generálny prokurátor Trnka v istom momente hovorí, že speňažiť nahrávku Gorily bol váš nápad. Ako si to vysvetľujete?

Čítam si to a nestíham sa čudovať. Sú tam veci, ktoré si asi niekto vymyslel alebo sa nezakladajú na pravde. Nebudem to hodnotiť. Sú na to ľudia, ktorí by sa k tomu mali vyjadrovať. Musíme vôbec zistiť, či je to skutočné.

Zaznievajú v nahrávke pasáže, ktoré sú pravdivé?

To treba preveriť u ľudí, ktorých sa to týka. Maximálne môžem povedať, že pán Trnka bol u mňa na rybách. Ale nielen on, ale aj ďalších dve- až tritisíc ľudí ročne. Máme tu 40 hektárov rybníkov a mám viac ako tisíc ľudí v telefóne.

Ako často sa stretávate s Dobroslavom Trnkom?