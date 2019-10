Kúpiť sa dali poslanci aj zistenia SIS. Ako vyzerá Kočnerov svet na nahrávke

Kočner s Trnkom riešia korupciu.

14. okt 2019 o 18:49 Roman Cuprik

BRATISLAVA. Kupčenie s nahrávkami Gorila, mechanizmus prijímania úplatkov u Mariana Kočnera a Dobroslava Trnku od finančnej skupiny Penta, kupovanie poslancov pri voľbe generálneho prokurátora.

O tom všetkom sa Kočner s Trnkom rozprávajú na nahrávke z roku 2014, ktorú polícia v novembri zaistila počas domových prehliadok u Kočnera. Nahrávku dlhú 70 minút zverejnil v pondelok Denník N.

Rozhovor si nahrával Kočner a je možné, že niektoré tvrdenia počas rozhovoru vyslovil zámerne.

Kočner na nahrávke nadáva Trnkovi za to, že sa pokúsil vydierať šéfa Penty Jaroslava Haščáka kópiou nahrávky Gorila. Spis Gorila opisuje, ako Penta počas druhej vlády Mikuláša Dzurindu korumpovala štátnych predstaviteľov pri privatizácii štátneho majetku.

"Prečo ste išli vydierať toho Haščáka? Čo si od toho očakával, čo si od toho chcel? Do p..e, vieš, že je to môj kamarát. Vieš k…a, že je to človek, ktorý okrem iného pomáhal do p..e a kupoval poslancov, keď si sa mal stať generálnym prokurátorom," hovorí na nahrávke Kočner.

Obaja muži na nahrávke spomínajú viaceré kauzy, ktoré polícia dlhé roky vyšetruje. Autenticita hlasov na nahrávke je podľa Denníka N pritom už potvrdená znalcami.

Gorila sa kopírovala a predávala

Spis Gorila vznikol z akcie SIS, ktorá odpočúvala byt na Vazovovej ulici v Bratislave od januára do augusta 2006. Finančná skupina Penta od začiatku kauzy označuje spis Gorila za fikciu, aj keď Haščák v minulosti priznal, že do bytu chodil. Zároveň však podľa neho opisy rozhovorov nesedia s tým, ako sa reálne štátny majetok privatizoval.

Aj keď Gorila nie je podľa Penty pravdivá, snažila sa na súde zabezpečiť, aby boli všetky nahrávky zničené. V novembri 2012 nakoniec Ústavný súd povedal, že odpočúvanie bolo nezákonné a nahrávky, ak by aj existovali, nemajú legitimitu. SIS by teda nahrávky z Gorily mala zničiť.