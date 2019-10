Trnka je naďalej prokurátorom a v kauze ho ešte ani nevypočuli. Ako je to možné?

Bývalý generálny prokurátor sa vraj Pente pokúsil predať nahrávky Gorily.

14. okt 2019 o 20:33 Peter Kováč, Daniela Hajčáková

BRATISLAVA. Od novembra minulého roka má polícia k dispozícii nahrávku, ktorá naznačuje, že bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka bral úplatky a že sa pokúsil zobchodovať nahrávku Gorily.

Sedemdesiattriminútovú nahrávku rozhovoru, v ktorom o tom hovoria Trnka s Marianom Kočnerom, zverejnil v pondelok Denník N.

Za celý takmer rok však vyšetrovatelia Trnku ani len nevypočuli a len nedávno bol zbavený mlčanlivosti. Naďalej je prokurátorom Generálnej prokuratúry, kde pracuje na organizačnom odbore.

Potrestať Trnku by mohol len generálny prokurátor Jaromír Čižnár, no ten tvrdí, že disciplinárny trest je vylúčený, keďže uplynula premlčacia lehota. Policajné vyšetrovanie obsahu nahrávky podľa neho zároveň nie je dosť ďaleko, aby mohol Trnkovi pozastaviť výkon funkcie. Trnka totiž zatiaľ nie je z ničoho obvinený.

Polícia prípad vyšetruje ako možné zneužívanie právomoci verejného činiteľa a zločin prijímania úplatku.

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/695444980&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true

"Pre uvedené skutky je v súčasnosti vedené trestné stíhanie len vo veci. Toto štádium prípravného konania neumožňuje generálnemu prokurátorovi pozastaviť výkon funkcie ktorémukoľvek prokurátorovi," vysvetľuje hovorkyňa Generálnej prokuratúry Andrea Predajňová.

Na to, aby mohla polícia posunúť vyšetrovanie ďalej a napríklad aj obviniť Trnku, by ho musela najprv vypočuť. To sa však dosiaľ nepodarilo aj práve vďaka Čižnárovi.