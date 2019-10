Na poslancov čaká predposledná tohtoročná schôdza

Pozornosť bude pútať najmä návrh na predĺženie moratória na zverejňovanie prieskumov.

15. okt 2019 o 9:04 SITA



BRATISLAVA. Počas predposlednej tohtoročnej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá sa začne v utorok o 13.00 h, majú poslanci prerokovať viac ako 120 bodov programu.

Zaoberať sa budú aj návrhom, podľa ktorého by exprezidenti mohli stratiť ochranku či plat. Vyplýva to z novely zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky, ktorú do parlamentu predložili poslanci vládneho Mosta-Híd. S myšlienkou zmeny zákona prišiel ešte v lete poslanec parlamentu za Most-Híd Peter Kresák.

Návrh odôvodňuje tým, že aktuálna platná úprava nepočíta so situáciou, keď bývalý prezident vstúpi do aktívnej politiky. Bývalý prezident by tak mohol poberať výhody ako plat, funkčné príplatky, paušálne náhrady a náhrady ďalších výdavkov z nižšej funkcie, ktorú získal po skončení v úrade hlavy štátu.



Duchovní, ktorí pôsobia v polícii alebo ozbrojených silách, by po novom už nemuseli nosiť zbraň. V novele zákona o Policajnom zbore to navrhuje poslanec za Slovenskú národnú stranu Anton Hrnko. Cieľom novely je vytvorenie zákonnej možnosti v nepridelení a nepoužívaní zbrane pre osoby poverené duchovnou a pastoračnou službou.

Hrnko v dôvodovej správe argumentuje tým, že použitie zbrane môže viesť aj k smrteľným následkom, čo je v príkrom rozpore s prevažnou väčšinou náboženských vyznaní, keďže život vnímajú ako najvyššiu hodnotu. Národniari s obdobným návrhom na začiatku roka nepochodili.

Predĺženie moratória

Slovenská národná strana chce novelou zákona o veterinárnej starostlivosti zakázať držanie psov na reťazi. Výnimkou má byť len krátky čas nevyhnutný na kŕmenie, čistenie, vyšetrenie, ošetrenie alebo inú aktivitu potrebnú na zabezpečeniu pohody zvieraťa a ochrany jeho zdravia. Cieľom novely je zabrániť týraniu a utrpeniu psov priviazaných na reťaziach.



Zákonodarcovia prerokujú viaceré návrhy v druhom čítaní. Poslanci vládneho Smeru chcú, aby sa údaje o zamestnaní kandidátov na kandidačnej listine nezneužívali na propagáciu. Cieľom návrhu novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva je zabezpečiť, aby údaje o zamestnaní kandidátov na kandidačnej listine, ako aj na hlasovacom lístku boli skutočne údajmi o ich zamestnaní a aby sa tento priestor nezneužíval na propagáciu občianskych združení, prípadne iných právnických osôb.

Pozornosť bude pútať najmä pozmeňovací návrh k novele, ktorým sa predlžuje moratórium na zverejňovanie prieskumov verejnej mienky pred voľbami z aktuálnych dvoch týždňov na 50 dní.

Rozhodnú aj o občianskych s čipom

Plénum na 51. schôdzi rozhodne aj tom, či bude každý občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenska do 31. decembra 2021 držiteľom občianskeho preukazu s čipom. Občianske preukazy by sa mali po novom vydávať aj osobám mladším ako 15 rokov.

Podľa ministerstva vnútra, ktoré návrh predložilo, budú tieto preukazy vydávané primárne bez zobrazenia tváre. Rovnaký postup sa podľa ministerstva bude týkať aj občanov, ktorým boli vydané občianske preukazy s neobmedzenou dobou platnosti. Tie sa vydávali do 30. júna 2012 pre osoby staršie ako 60 rokov.

Návrh sa tiež týka občanov starších ako 65 rokov, ktorí nie sú držiteľmi občianskeho preukazu s elektronickým čipom. „Vyhotovený doklad sa bude doručovať na adresu pobytu. Uvedené sa navrhuje z dôvodu nezaťažovania tejto seniorskej vekovej skupiny povinnosťou vymeniť si svoj v súčasnosti platný občiansky preukaz,“ vysvetlil rezort vnútra. Takýto doklad by mal platiť 15 rokov.