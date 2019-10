Súd nečakane odvolal súhlas so zvukovým prenosom z procesu s Kočnerom

Dôvody zákazu súd nespresnil.

15. okt 2019 o 10:10 (aktualizované 15. okt 2019 o 10:29) Adam Valček

BRATISLAVA. Predseda senátu Špecializovaného trestného súdu Emil Klemanič odvolal súhlas so zvukovým prenosom z hlavného pojednávania v procese s mafiánom Marianom Kočnerom a bývalým riaditeľom televízie Markíza Pavlom Ruskom. Obžalovaní sú z falšovania štyroch zmeniek televízie v hodnote 69 miliónov eur.

Hlavné pojednávanie má pokračovať vo štvrtok o 9.00 hod. vo väznici v bratislavskom Justičnom paláci. Ďalšie pojednávanie potom bude v pondelok 28. októbra.

„Predseda senátu rozhodol, že ruší svoj súhlas na vysielanie zvukových prenosov v tejto trestnej veci až do odvolania, zvukový prenos teda povolený nebude,“ informovala hovorkyňa súdu Katarína Kudjáková.

Sudca Klemanič nespresnil, prečo súhlas zrušil.

Trestný poriadok umožňuje zakázať zvukový prenos, ak by rušil priebeh hlavného pojednávania alebo ak by mohol „ohrozovať mravnosť, verejný poriadok alebo dôležitý záujem strán alebo svedkov“.

Vo štvrtok majú vypovedať Ruskova bývalá manželka Viera, trestne stíhaný podnikateľa Jozef Dučák st., ktorý podľa Petra Tótha zabezpečoval papier a toner na sfalšovanie zmeniek, a podnikateľ Ján Kováčik, ktorý v minulosti televíziu Markíza spoluvlastnil.

Sudca Klemanič mohol súhlas zrušiť napríklad preto, že v uplynulých dňoch musel s kolegami zo senátu Pamelou Záleskou a Jánom Buvalom riešiť neoprávnené zverejnenie ich tváre.

Filmárka Zuzana Piussi totiž v novom dokumente Ukradnutý štát v rozpore so zákonom zverejnila ich tváre, Záleskej tvár je tam niekoľko desiatok sekúnd, Buvalova kratšie. Producenti distribuovali dokument do kín s nerozmazanou tvárou, ale sľubujú, že postupne túto verziu stiahnu a nahradia ju verziou, kde už majú sudcovia rozmazané tváre.

Ďalším dôvodom na odvolanie súhlasu môže byť to, že o zvukový prenos z hlavného pojednávania požiadali ďalšie médiá. Ak by ich bola veľa, tak prenosová technika a jej obsluha by mohli rušiť priebeh hlavného pojednávania, čo je dôvodom na zákaz vysielania.

Ide iba o špekulácie, sktučoný dôvod zákazu zvukového prenosu nie je známy, sudca Klemanič ho nezverejnil.

Kočnerov obhajca Michal Mandzák pre SME povedal, že oni o zákaz zvukového prenosu nežiadali. Na vysielanie sa však sťažoval vulgárny youtuber Martin Daňo.

Súvisiaci článok Vypočujte si záznam z výpovede Kočnera v kauze zmenky Čítajte

Prenos z hlavného pojednávania v kauze falšovania zmeniek bol zrejme vôbec prvým online zvukovým prenosom v novodobej histórii, denník SME oň požiadal zhruba týždeň pred septembrovým hlavným pojednávaním a sudca Klemanič ho odobril.

Záznam z prvého dňa septembrového pojednávania má doteraz iba na YouTube 80-tisíc zhliadnutí, záznam z druhého dňa 41-tisíc.

Trestný poriadok umožňuje odsúhlasiť zvukový prenos už od jeho prijatia v roku 2005. Do zákona sa táto možnosť dostala najmä pre potrebu médií, píše sa to v dôvodovej správe spred pätnástich rokov.

Zvukový prenos zvyšuje transparentnosť justície. V zahraničí je takéto vysielanie bežné, z vyhlásení rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie sa dokonca vysiela aj video prenos.