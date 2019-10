OĽaNO chce, aby sa vojakom zvýšili platy skôr

Hnutie podáva pozmeňujúci návrh k novele z dielne ministerstva obrany.

15. okt 2019 o 11:20 TASR

BRATISLAVA. Opozičné hnutie OĽaNO chce, aby sa vojakom zvyšovali platy skôr, ako navrhuje ministerstvo obrany, a to už od decembra tohto roku. Návrh novely zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov počíta s účinnosťou od februára 2020. Hnutie preto podáva pozmeňujúci návrh, ktorým chce posunúť účinnosť.

Návrh novely z dielne ministerstva obrany sa aktuálne nachádza v parlamente v druhom čítaní.

OĽaNO tvrdí, že účinnosťou novej legislatívy od 1. februára 2020 rezort oberie vojakov o schválenú desaťpercentnú valorizáciu, ktorú majú dostať od 1. januára 2020.

Hnutie tiež pripomína, že sa podľa novely nezvýšia platy všetkým vojakom. Po prípadnom schválení ich návrhu by podľa OĽaNO vojaci dostali reálne viac o tri mesiace skôr a ich platy by sa následne valorizovali od 1. januára 2020 a táto valorizácia by im nebola 'ukradnutá'.

"Počas rokovania podáme v druhom čítaní pozmeňujúci návrh, aby bola táto novelizácia zákona účinná už od 1. decembra 2019. Ešte dnes začneme zbierať potrebné podpisy," povedal na utorkovej tlačovej konferencii predseda poslaneckého klubu OĽaNO Eduard Heger.