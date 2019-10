Starostu z nahrávky chce vypočuť polícia, termín prekladali

Zverejnená nahrávka medzi Kočnerom a Trnkom odhaľuje obchody s nahrávkou Gorily.

16. okt 2019 o 9:44 Daniela Hajčáková

BRATISLAVA. Starostu obce Dolný Bar Oskára Bereczka, ktorého spomínali na nahrávke obžalovaný podnikateľ Marian Kočner a bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka, predvolala polícia.

Na nahrávke z leta 2014, ktorú v pondelok zverejnil Denník N, sa Kočner a Trnka rozprávajú o kupčení s nahrávkou Gorila, záznam naznačuje aj to, ako Kočner riešil a odkladal pre Trnku úplatky.

„Áno, som predvolaný. Ako svedok,“ odpísal v správe Bereczk. Na aký termín si ho vyšetrovateľ zavolal, starosta nepovedal. Pôvodný termín museli podľa neho prekladať, pretože v lete podstúpil zákrok a zotavuje sa z neho.

Polícia sa chystá vypočuť Trnku, hoci nahrávku má už takmer rok. Len minulý týždeň ho totiž Generálna prokuratúra zbavila mlčanlivosti. Trnka, ktorý od zverejnenia nahrávky mlčal, pre agentúru TASR povedal, že zváži dočasné prerušenie funkcie.

Zároveň v rozhovore pre súkromnú TV Markíza povedal, že nahrávka je falošná.

Riešil s Haščákom úver

Bereczk kandidoval za starostu za strany SMK, Most-Híd a Smer. Zverejnená nahrávka naznačuje, že Trnka, Bereczk a ďalší ich známy, právnik Loránt Kósa vydierali spolumajiteľa Penty Jaroslava Haščáka kópiou nahrávky, na ktorej hovorí o korupcii s rôznymi vplyvnými ľuďmi.

Kočner na zázname tvrdí, že nahrávku Gorily kúpil za päť miliónov korún. Jednu kópiu si uložil u Trnku, keď bol ešte generálnym prokurátorom, no vraj na ňu zabudol.

„Oskár dostal nápad, že by sa to dalo speňažiť. Že by sme to nahrali. Povedal som, že si to necháme premyslieť hlavou,“ rozpráva na nahrávke Trnka.

Vydieranie Haščáka Bereczk v rozhovore pre SME poprel, odmieta ho aj Haščák.

Hoci Bereczk o sebe hovorí ako o obyčajnom starostovi z juhu, priznal, že sa so šéfom Penty stretol a riešili úver. Detaily prezradiť nechcel. Hovorí, že to bolo pred piatimi alebo šiestimi rokmi.

„Nie sme kamaráti, nie sme známi. Viem, kto je pán Haščák, je na Slovensku osobnosťou. Ja som radový starosta,“ povedal Bereczk.

Komunikáciu Haščáka s Bereczkom potvrdil aj hovorca Penty Martin Danko.