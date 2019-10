Profesionálni vojaci si finančne prilepšia

Parlament dnes schválil novelu zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov.

16. okt 2019 o 12:15 SITA

BRATISLAVA. Profesionálni vojaci si finančne prilepšia. Parlament dnes schválil novelu zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov od Ministerstva obrany SR.

Plat profesionálnych vojakov bude po novom zložený z viacerých častí, a to z takzvanej hodnostnej tarify a funkčnej tarify.

Profesionáli si tiež finančne prilepšia v rámci hodnostného platu o jedno percento ročne za každý rok výkonu štátnej služby.

Podľa rezortu obrany je v súčasnosti systém odmeňovania nedostatočný.

Ministerstvo si, okrem iného, od novely sľubuje, že sa zvýši atraktivita vojenského povolania.

V súčasnosti podľa tabuľkových počtov totiž chýba v armáde niekoľko tisíc profesionálov.

Minister obrany Peter Gajdoš na brífingu v Národnej rade po schválení novely povedal, že vojenské povolanie bude vďaka zmenám opäť konkurencieschopným na trhu práce.

Tvrdí, že akákoľvek modernizácia ozbrojených síl neznamená nič, ak nebude mať kvalitne vycvičený a pripravený personál. V súčasnosti podľa tabuľkových počtov chýba v armáde niekoľko tisíc profesionálov.

Ministerstvo obrany SR má peniaze na zmeny zabezpečené v rámci limitov súčasného rozpočtu a tiež plánov na nasledujúce roky.

„Cieľom návrhu zákona je úprava systému odmeňovania spojená so zvýšením platových náležitostí profesionálnych vojakov, reflektujúcich náročnosť vojenského povolania v nadväznosti na vykonávanú funkciu a vytvárajúcich predpoklady ich konkurencieschopnosti na trhu práce. Je predpoklad, že prispejú k eliminácii prehlbovania negatívnych trendov v Ozbrojených silách SR z posledných rokov, a to predovšetkým k zastaveniu poklesu záujmu mladých ľudí o štátnu službu profesionálneho vojaka, rozhodujúcim spôsobom povedú k zvýšeniu atraktivity, spoločenskej prestíže a konkurencieschopnosti vojenského povolania na trhu práce," uvádza materiál.



Podľa rezortu obrany je zlepšenie finančných podmienok priamo spojené s výkonom štátnej služby. „Potreba investícií do vojenského personálu je priamo úmerná plneniu úloh, ktoré profesionálnym vojakom vyplývajú zo zákona," doplnilo ministerstvo v dokumentoch.