Nicholson: Iba naivný človek by veril, že sa od čias Gorily Fico a Smer zmenili

Nicholson vlani odišiel do Kanady.

17. okt 2019 o 5:24 Ján Krempaský

Dlhoročný novinár SME Tom Nicholson, ktorý sa venoval investigatívnej žurnalistike, napísal o kauze Gorila knnihu. Po takmer 15 rokoch od vnizku nahrávky hovorí, že jej obsah už nie je nebezpčný, kredit Penty je na bode mrazu a je nevyhnutné odstaviť od moci Smer.

V stredu médiá na Slovensku zverejnili nahrávku rozhovorov z konšpiračného bytu na Vazovovej ulici v Bratislave, na základe ktorých vznikol údajný spis SIS Gorila. Už si si ju vypočul?

Stiahol som si ju a trošku som do nej nazrel.

Čo si o nahrávke myslíš?

Keďže poznám viacerých aktérov, ktorí v Gorile vystupujú, ako napríklad Anna Bubeníková, tak sa mi zdalo, že sú to skutočne ich hlasy. Myslím si, že nahrávka je veľmi blízka analytickému spisu, ktorý urobil Peter Holúbek. Nahrávka sa mi zdá vierohodná.

Kto podľa teba mohol mať záujem na zverejnení tejto nahrávky?

Myslím si, že to mohol byť niekto blízky rodín zavraždeného investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej. Samozrejme zverejnenie nahrávky je vo veľkom záujme novších strán. Cieľom je, aby sa ľuďom pripomenulo, že Smer je stále ten istý, čo bol.

“ Nikdy nebola na Slovensku taká možnosť poukázať tak na zlo, ako teraz. „ Tom Nicholson, investigatívny novinár

Jediným aktívnym politikom, ktorí sa na nahrávke vyskytuje je šéf Smeru Robert Fico. V stredu povedal, že keby bolo aj pravda, že na nahrávke je on, ničoho neetického a tobôž nelegálneho sa nedopustil. Súhlasíš s ním?

Tom Nicholson - Je bývalý investigatívny novinár denníka SME - Bol prvý novinár, ktorý sa dostal k spisu Gorila a napísal o ňom - V roku 2018 odišiel do Kanady - Pracuje ako opatrovateľ starších mužov - Píše knihu o Slovensku Džungľa - Mala by vyjsť na budúci rok pred letom - Jeho bývalou manželkou, s ktorou má dve deti je europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) - Je druhýkrát ženatý. Vlani sa zosobášil so svojou študentskou láskou.

Myslím si, že je to absurdné konštatovanie. Všetkým, ktorí nahrávku počúvajú musí byť jasné, že to nie je v poriadku. Takúto nahrávku, ktorá by bola takým jasným dôkazom sme tu ešte nemali. Bola tu kauza hlasu podobnému Ficovi, ale vtedy sa to tak o ňom jasne nedalo napísať, ako sa dá teraz vďaka nahrávke. Normálne sa dá napísať, že Fico bol v byte na Vazovovej a rozprával sa o kšeftoch. Nikdy nebola na Slovensku taká možnosť poukázať tak na zlo, ako teraz.

Môže zverejnenie nahrávky Gorily teraz pred voľbami tak poškodiť Smeru, ako poškodilo v roku 2011 SDKÚ, že ho v podstate vymazalo z politickej mapy Slovenska?

Tomu neverím, lebo strana Smer má stále svoju pevnú podporu voličov okolo 20 percent. Smeru to zrejme stačí na to, aby vyhral voľby. Voliči takej strany, ako SDKÚ boli predsa len citlivejší na takéto veci a preto táto strana dostala takú ranu pred voľbami v roku 2012. Myslím si, že nič iné nezostáva, ako dúfať, že zázračným spôsobom sa slušnejšie strany dostanú do parlamentu v takej sile, že budú mať rozhodujúce slovo.

Naopak opozičným a ako hovoríš novším stranám môže táto nahrávka pomôcť získať nových voličov pred voľbami?

Určite, lebo jedine ony môžu hovoriť, že s tým naozaj nemali nič spoločné. Bohužiaľ neplatí to pre takých politikov ako Richard Sulík (SaS) a Igor Matovič (OĽaNO). Sulík predsa mal spis Gorila a bol ticho. Matovičovi som ho tiež ukázal. Nezaujímalo ho to, lebo to bolo príliš komplikované a ťažké. Bolo to dávno predtým, ako to vyšlo na internete.

Matovič v stredu na Ficovej tlačovke vyšiel s transparentom, na ktorom bol úryvok z rozhovoru medzi šéfom Smeru a partnerom Penty Jaroslavom Haščákom v konšpiračnom byte. Čo si myslíš o tomto Matovičovom konaní?