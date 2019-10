Dzurinda provízie pre SDKÚ vylučoval, Mikloš bol opatrnejší. Dnes obaja mlčia

Mikuláša Dzurindu otázky na Gorilu dráždia.

17. okt 2019 o 16:34 Lucia Praus Krbatová

BRATISLAVA. Bolo to počas posledných dvoch rokov druhej vlády Mikuláša Dzurindu. V konšpiračnom byte na Vazovovej ulici sa striedali politici a nominanti štátnych podnikov a s Jaroslavom Haščákom z finančnej skupiny Penta viedli rozhovory o províziách a obchodoch so štátom. Zachytáva ich nahrávka Gorila.

Vtedajší predseda SDKÚ a dvojnásobný bývalý premiér Dzurinda v januári 2012 po zverejnení údajného spisu SIS Gorila na internete vylúčil, že by v strane brali nejaké provízie.

"To je absolútne vylúčené. Je to také absurdné, že mi naozaj nenapadlo o tom s pánom Kucejom hovoriť," reagoval Dzurinda aj na to, že v spise sa spomína vtedajší pokladník SDKÚ Igor Kucej.

Dzurinda vtedy tiež povedal, že okrem Kuceja sa na Gorilu nepýtal ani nominantky SDKÚ Anny Bubeníkovej, ktorá bola členkou vedenia Fondu národného majetku a v byte bola tiež.

Po vyše siedmich rokoch od zverejnenia prepisov rozhovorov na internete, keď verejnosť pozná už aj ako znejú na nahrávke, Dzurinda mlčí.

Na snahu denníka SME hovoriť s ním o novej situácii okolo Gorily nereagoval. Aj v minulosti na otázky o Gorile odpovedal nerád.

Ešte v stredu sa odmietol vyjadriť aj bývalý minister financií a Dzurindov bývalý najbližší spolustraník Ivan Mikloš.

"Nevidím najmenší dôvod sa k tomu vyjadrovať," odkázal.

Mikloš priznal, že nevie