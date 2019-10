Beblavý: V nahrávke z Gorily nie som spomínaný, nikdy som kšefty nerobil

Fico označil Beblavého ako Dzurindove gorilie mláďa.

17. okt 2019 o 18:29 TASR

BRATISLAVA. V byte na Vazovovej ulici v Bratislave som nebol a ani raz nie som spomínaný v údajnej nahrávke z kauzy Gorila.

Vyhlásil to vo štvrtok líder mimoparlamentnej strany Spolu-OD Miroslav Beblavý. Deklaruje, že nikdy nerobil žiadne kšefty, nepodieľal sa na nich a ani o nich nevedel.

Reagoval na Fica a Pellegriniho

"Nemohol som byť žiadnou súčasťou týchto špinavých hier," tvrdí Beblavý.

Reagoval tak na vyhlásenia premiéra Petra Pellegriniho (Smer) a predsedu Smeru Roberta Fica na jeho adresu.

Fico označil Beblavého ako Dzurindove gorilie mláďa.

"Toto hádzanie špiny považujem za absolútnu špinavosť, obaja dobre vedia, že klamú," povedal Beblavý. Kauza Gorila sa podľa jeho slov odohrávala v rokoch 2005 a 2006.

"Vtedy som bol ako nečlen politickej strany štátnym tajomníkom ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny pod ministerkou Ivetou Radičovou. S Radičovou sme sa na ministerstve venovali výhradne odbornej činnosti. Ani jeden z nás, som si istý, netušil o kauze Gorila," deklaruje líder Spolu-OD.

Tvrdí, že preukázateľne dlhoročne bojuje s fungovaním finančnej skupiny Penta s tým, ako ovplyvňuje slovenský verejný život, zdravotníctvo, ale aj ako ovplyvňuje politiku.

Zverejnenie kauzy

Na otázku, prečo po zverejnení kauzy Gorila v decembri 2011, nevystúpil zo strany SDKÚ-DS, ktorej bol v tom čase členom, odpovedal, že sa dlho nevedelo, čo je v kauze pravdivé a či je vôbec pravdivá.

"Nemohol som na základe toho robiť závery," povedal. Z vedenia SDKÚ-DS boli podľa Beblavého v tom čase uistení, že je to lživá kampaň.

"Dnes vieme, trvalo to osem rokov a môžeme si to už vypočuť, čo sa tam stalo," podotkol s tým, že po roku 2011 sa objavovali svedectvá, ktoré potvrdzovali postupne pravdivosť kauzy.

Ján Budaj z OĽaNO vyzval Mikuláša Dzurindu a Ivana Mikloša, aby sa postavili pred verejnosť a povedali pravdu, čo je v Gorile zaznamenané. Beblavý súhlasí s tým, že Dzurinda a Mikloš majú morálnu zodpovednosť otázky zodpovedať.

Zvolali okrúhly stôl

V prípade výzvy opozičných strán OĽaNO, SaS a Sme rodina Pellegrinimu, na zvolanie okrúhleho stola pre riešenie skorumpovaných sudcov, prokurátorov či policajtov, je líder Spolu-OD skeptický.

Premiér je podľa Beblavého v "područí" Fica a žiaden okrúhly stôl zorganizovať nemôže a ak by ho aj zorganizoval, skončí to všeobecnými rečami. "Neprikladám tomu nejakú dôležitosť. Ak by však taký okrúhly stôl bol, rozhodneme sa, či sa pridáme," povedal.

Podotkol však, že pred dvoma dňami ich oslovila predstaviteľka mimoparlamentnej strany Za ľudí Veronika Remišová, ktorá prišla s nápadom zvolania mimoriadnej schôdze, kde by parlamentní poslanci požiadali vládu, aby v tejto veci konala.

"My sme súhlasili a ona si obišla ostatné skupiny poslancov. Bola dohodnutá. Neviem, čo sa to udialo," reagoval Beblavý na otázku, prečo Progresívne Slovensko, Spolu-OD a Za ľudí nestáli pri výzve strán OĽaNO, SaS a Sme rodina.

Lídri OĽaNO, SaS a Sme rodina však deklarujú otvorenosť okrúhleho stola.