Slovensku ide karta: Dve nominácie na nahrávku roka za dva dni

Správy, ktoré zaujali cudzincov.

18. okt 2019 o 10:31 The Slovak Spectator

1. 168 metrov a 47 poschodí. Slovensko bude mať novú najvyššiu budovu: The construction of Slovakia’s first skyscraper may start soon

2. Zázrak prišiel z ničoho nič – alebo presnejšie, z Pezinka, píše americká novinárka Anne Applebaum: Washington Post describes Čaputová as Slovakia’s success

3. Kde v Tatrách nájdete latrínu vo výške viac ako 2 000 metrov? The High Tatras hide the most spectacular outhouse

4. Klasický ruský balet, ochutnávky jedla či tradičný džezový festival. V Bratislave sa stále niečo deje: Top 10 events in Bratislava

5. Na internete sa objavila nahrávka Gorily. A spôsobila rozruch: Gorilla recording has been leaked online

6. V rebríčku nemocníc nastali zmeny. Kto tento rok bodoval? Which are the best hospitals in Slovakia?

7. Práce na novej autobusovej stanici napredujú: The construction of the new bus station in Bratislava has progressed

8. Bratislavská Petržalka sa rozšíri. V novej štvrti vysadili takmer 600 stromov a 15-tisíc kríkov: Bratislava's Petržalka to be extended

9. Donovaly skrývajú aj miesta, kde sa dotknete neba: Dancing in the dark under a star-spangled sky at Kozí Chrbát

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka.

Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.