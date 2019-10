Dobré ráno: Andruskó si vyjednal nižší trest, svedčiť bude proti Kočnerovi

Andruskó bude mať kratší trest

20. okt 2019 o 23:14 Zuzana Kovačič Hanzelová, Roman Cuprik

Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/media/player/7ak3w-c40b91?from=yiiadmin&download=1&version=1&skin=1&btn-skin=107&auto=0&share=1&fonts=Helvetica&download=1&rtl=0&pbad=1

Zoltán Andruskó uzavrel dohodu o vine a treste.

Nevieme na koľkých rokoch väzenia sa dohodol s prokurátorom, no sedieť pôjde v prípade odsúdenia na menej preto, že od začiatku spolupracuje s políciou a vypovedá o tom, ako zavraždili Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú.

Vyšetrovanie je už vo finále a čoskoro zrejme postavia páchateľov vraždy pred súd.

Zuzana Kovačič Hanzelová sa rozprávala s redaktorom domáceho spravodajstva Romanom Cuprikom.

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast. Teraz nás môžete podporiť aj kúpou podcastového hrnčeka s digitálnym predplatným. Pre tých, ktorí už majú predplatné, ale chcú iba hrnček, máme aj hrnček bez predplatného. Na adrese sme.sk/hrnceky nájdete celú ponuku.

Krátky prehľad správ

SMK a Most Híd idú do volieb na spoločnej kandidátke. Ani jeden z predsedov, teda Béla Bugár ani József Menyhárt, nebudú na čele kandidátky. Spoločný postup vo voľbách ešte musia schváliť predsedníctva strán.

Prezidentka Čaputová kritizuje Dušana Kováčika za jeho postoj ku kauze Gorila. Podľa nej by nemal vyvolávať pochybnosti o jeho úmysloch a osobnej integrite a mal by mať výsledky, ktoré by verejnosť oprávňovali dôverovať mu.

Premiér Pellegrini sa dnes mimoriadne pracovne stretne s ministerkou vnútra Denisou Sakovou, ministrom spravodlivosti Gálom, prezidentom policajného zboru Lučanským, šofkou údnej rady a generálnym prokurátorom. Riešiť chce situáciu v súdnictve a možné zmeny v zákonoch o prokuratúre a súdoch.

Peniaze, za ktoré si Monika Jankovská kúpila lukratívny byt pod hradom v Bratislave, mohli pochádzať aj od Mariána Kočnera. Informovali o tom aktuality.sk s tým, že si o tom spolu píšu aj v Threeme. Cena bytu je okolo pol milióna eur, napísaný je na Jankovskej synov a nie je na ňom žiadna hypotéka.

Odporúčanie

Facebook sa snaží začať konkurovať Netflixu, a tak natočil svoj prvý seriál v hlavnej úlohe s Jessicou Biel. Ide o mysteriózny triller s názvom Limetown, kde novinárka zisťuje, ako je možné, že z mestečka Limetown pred 15 rokmi zmizlo bez stopy viac ako 300 ľudí. Prvé dva diely sú už zadarmo prístupné každému, kto je na Facebooku.

Podcasty SME

Všetky podcasty SME nájdete na linku podcasty.sme.sk.

SME každý pracovný deň ráno vydáva denný spravodajský podcast Dobré ráno, ktorý ponúka prehľad najdôležitejších správ dňa.

Zoom je týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia_FM. Každý týždeň správy zo sveta vedy, vedeckých osobností a ďalších objavov.

Klik je týždenný podcast, komentovaný prehľad technologických správ, o udalostiach, ktoré sa udiali vo svete IT, médií a sociálnych sietí. Vychádza každú sobotu.

Index je týždenný podcast denníka SME o ekonomike a podnikaní na Slovensku a vo svete. Prehľad dôležitých správ a zaujímavé rozhovory s podnikateľmi, analytikmi a ďalšími hosťami. Vychádza každý štvrtok

Podcast Tech_FM, ktorý vzniká v spolupráci s Rádio_FM, sa venuje dvom vedeckým alebo technologickým správam týždňa.

Podcast Dejiny vzniká v spolupráci s magazínom Historická revue. Moderuje ho Jaro Valent a vychádza každú nedeľu.

Všesvet je cestovateľský podcast, ktorý moderujú Naďa Hubočan a Tina Hamárová. Vychádza každý utorok.

Pozeráme Game of Thrones je špeciálny podcast denníka SME, ktorý sprevádzal poslednú sériu seriálu Game of Thrones (Hra o Tróny). Vychádza každý pondelok.

Medzi nami je týždenný podcast zameraný na ženské a lifestylové témy nielen pre ženy. Nový diel si môžete vypočuť vždy v utorok.

Telesná výchova je podcast o svete športu aj pre nešportovcov. Vždy v piatok, so Samom Marecom a Mariánom Psárom.

Diskutovať o podcastoch môžete s nami vo facebookovej skupine: Podcastový klub denníka SME. Nových členov schvaľujeme zvyčajne pár minút po prihlásení.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.