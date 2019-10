Threema potvrdzuje Kočnerov vplyv na novinárku

Pri Kočnerovi sa opäť ukázala Ruttkayová.

18. okt 2019 o 18:17 Matúš Burčík

BRATISLAVA. Novinárka Martina Ruttkayová písala na objednávku mafiána Mariana Kočnera.

Ukazuje to časť komunikácie medzi Kočnerom a dnes už bývalou novinárkou cez aplikáciu Threema, ktorú zverejnil portál postoj.sk.

Komunikáciu z Threemy získala polícia z Kočnerovho mobilu, ktorý jej odovzdal bývalý Kočnerov kamarát Peter Tóth.

V čase, keď Smer presadzoval svoju štátnu tajomníčku z ministerstva spravodlivosti Moniku Jankovskú do Súdnej rady, Kočner údajne od Ruttkayovej žiadal, aby o nej písala pozitívne.

"Máte to u mňa. Veľmi na tom záleží,“ dodáva Kočner.

„Pochopila som :-*," reaguje Ruttkayová.

Bývalá redaktorka časopisu Plus 7 dní v tom čase pracovala v denníku Plus jeden deň. Oba tituly patria pod finančnú skupinu Penta.

Ruttkayová sa u Kočnera ešte ubezpečovala, či článkom v prospech Jankovskej nemôže niečo pokaziť.

„Počujte, a naši sú v pohode s tým, aby som pomohla Jankovskej?“

„Samozrejme. Veď im zachránila MECOM,“ reaguje Kočner.

Zjavne tým podľa Postoja naráža na problémy mäsokombinátu Penty, ktorý čelil návrhu na vyhlásenie bankrotu.

Článok v denníku Plus jeden deň naozaj vyšiel v novembri 2017.

CK Kočner

Rozsiahlejšiu komunikáciu medzi Kočnerom a Ruttkayovou z Threemy zverejnil portál omediach.com.

Správy sú z marca 2018, keď po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej vtedajšia ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most) zvažovala odchod z koalície.

"Zaplatím Vám a deťom dovolenku, keď sa tak stane. Tak trochu do toho poštuchajte," písal Kočner novinárke 12. marca minulého roka.

Keď Žitňanská ohlásila odchod, Ruttkayová sa pýtala, či ponuka platí. Kočner odpovedá, že áno. "Vyberte si."

"Ale sama, bez detí. Tie pôjdu k babke," odpovedá Ruttkayová. Najskôr uvažuje o Sicílii, potom spomína Kapverdské ostrovy.

Kočnerovi 21. marca 2018 píše, že si tam vybrala zájazd za 1 200 eur. "Môžem si to objednať?" pýta sa. Kočner súhlasí.

Na druhý deň novinárka Kočnerovi píše, že má zájazd rezervovaný a treba ho zaplatiť. Dohadujú sa, ako jej Kočner pošle peniaze.

"Srdiečko, potrebovala by som vyplatiť ten pobyt. Volali mi, že mi to zarezervovali. Ako to vieme urobiť, prosím? Lebo ja nemám toľko peniažkov," zisťuje Ruttkayová.

Kočner odpovedá, že peniaze jej dá v hotovosti. Konečná suma sa napokon po prirátaní poistky zvyšuje z 1200 na 1300 eur.

Pozdrav z pláže

Ruttkayová písala Kočnerovi, že termín si dala na koniec apríla, kým sa situácia na Slovensku trochu upokojí.

Krátko po tom mala podľa omediach.com v práci naozaj voľno. Na facebooku zverejnila fotku slnečnej pláže. Z fotografie nie je jasné, odkiaľ je.

V reakcii pre portál Ruttkayová odmietla, že by bola niekedy na Kapverdoch. Na otázku, či niekedy dostávala niečo od Kočnera, nereagovala.

O prepojení novinárky s Kočnerom sa hovorilo už v minulosti. V januári tohto roka SME informovalo, že manažér a hovorca Penty Martin Danko sa o Ruttkayovú zaujímal aj v čase vyšetrovania Kuciakovej vraždy.

Komunikoval o nej s Kočnerovým pomocníkom, bývalý novinárom a príslušníkom SIS Petrom Tóthom.

Danko ho kontaktoval v deň, keď išiel Tóth vypovedať na políciu. Bolo to niekoľko dní po tom, ako polícia zadržala podozrivých z vraždy Kuciaka.

"Peter, že vraj MTR sa vyhráža, že ak jej nedajú pokoj, tak povie, že veci, ktoré robila pre Brucha, robila vlastne pre nás. Viete ju nejak spacifikovať?," pýtal sa Danko cez Threemu Tótha.

Tóth polícii potvrdil, že skratka MTR patrila novinárke Ruttkayovej. Prezývkou Brucho označovali Kočnera.

Danko tvrdil, že len preveroval informácie o tom, že Ruttkayová je pod tlakom, lebo bývalí kolegovia o nej šíria informácie, že sa s Tóthom podieľala na sledovaní novinárov.

"Podľa zdroja, ktorý mi tú informáciu dal, sa mala Ruttkayová údajne vyjadriť, že ak toto zo strany NMH neprestane, tak ona povie, že to, čo robila pre Kočnera, mala robiť pre Pentu," vysvetlil.

Po odchode z denníka Plus jeden deň sa Ruttkayová stala šéfredaktorkou portálu glob.sk. V súčasnosti je materskej dovolenke.