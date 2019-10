Mama autistky: Štát nerieši autistické deti, centrá sú preplnené

Ako sa žije rodinám s autistickými deťmi?

19. okt 2019 o 6:00 Zuzana Kovačič Hanzelová

Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/media/player/sej5r-c3cf4b?from=yiiadmin&download=1&version=1&skin=1&btn-skin=109&auto=0&share=1&fonts=Helvetica&download=1&rtl=0&pbad=1

Eva Petríčková má dcéru Poli, ktorá má diagnózu autizmus. Svoj život dokumentuje na Instagrame a pomáha aj iným rodičom takýchto detí, s ktorými už niekoľko rokov komunikuje.

"Na termín v diagnostickom centre sa čaká mesiace, a bez diagnózy s vami veľa centier vôbec nechce pracovať," hovorí Eva Petríčková, a dodáva, že práve tieto stratené mesiace by mohli rodiny s autistickými deťmi využiť na pokrok, ak by pracovali s odborníkmi.

"Práve v tomto období ich musíme pripraviť na život, pretože čím sú starší, tým ťažšie to ide," dodáva a hovorí, že odborníci hovoria, že s deťmi by mal odborník pracovať 20 hodín týždenne a oni sú radi, že majú s odborníkom 45 minút raz za dva týždne.



Ako sa žije rodinám s autistickými deťmi? Tlačí ich systém do toho, že mnohé takéto rodiny sú uväznené doma? Čo by bolo dobré v celom systéme zmeniť?

Vypočujte si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Evou Petríčkovou.

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Podcasty SME

Všetky podcasty SME nájdete na linku podcasty.sme.sk.

SME každý pracovný deň ráno vydáva denný spravodajský podcast Dobré ráno, ktorý ponúka prehľad najdôležitejších správ dňa.

Zoom je týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia_FM. Každý týždeň správy zo sveta vedy, vedeckých osobností a ďalších objavov.

Klik je týždenný podcast, komentovaný prehľad technologických správ, o udalostiach, ktoré sa udiali vo svete IT, médií a sociálnych sietí. Vychádza každú sobotu.

Index je týždenný podcast denníka SME o ekonomike a podnikaní na Slovensku a vo svete. Prehľad dôležitých správ a zaujímavé rozhovory s podnikateľmi, analytikmi a ďalšími hosťami. Vychádza každý štvrtok

Podcast Tech_FM, ktorý vzniká v spolupráci s Rádio_FM, sa venuje dvom vedeckým alebo technologickým správam týždňa.

Podcast Dejiny vzniká v spolupráci s magazínom Historická revue. Moderuje ho Jaro Valent a vychádza každú nedeľu.

Všesvet je cestovateľský podcast, ktorý moderujú Naďa Hubočan a Tina Hamárová. Vychádza každý utorok.

Pozeráme Game of Thrones je špeciálny podcast denníka SME, ktorý sprevádzal poslednú sériu seriálu Game of Thrones (Hra o Tróny). Vychádza každý pondelok.

Medzi nami je týždenný podcast zameraný na ženské a lifestylové témy nielen pre ženy. Nový diel si môžete vypočuť vždy v utorok.

Telesná výchova je podcast o svete športu aj pre nešportovcov. Vždy v piatok, so Samom Marecom a Mariánom Psárom.

Diskutovať o podcastoch môžete s nami vo facebookovej skupine: Podcastový klub denníka SME. Nových členov schvaľujeme zvyčajne pár minút po prihlásení.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty@sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.