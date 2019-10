Na verejné počúvanie nahrávok Gorily pred Úradom vlády prišli stovky ľudí

Protest pred Úradom vlády organizovala strana Za ľudí.

18. okt 2019 o 18:25 (aktualizované 18. okt 2019 o 18:31) SITA

BRATISLAVA. Na verejné počúvanie nahrávok a premietanie správ z kauzy Gorila, ktoré v piatok pred Úradom vlády SR organizovala strana Za ľudí, prišli stovky ľudí.

Na podujatie lídra strany Andreja Kisku prijali pozvanie predsedovia opozičných strán Michal Truban (PS), Miroslav Beblavý (Spolu), Richard Sulík (SaS), Alojz Hlina (KDH) a Ondrej Dostál (OKS).

Truban: Takéto protesty už byť nemôžu

Všetci vystúpili s príhovormi. Predsedovia strán týmto reagujú na údajnú nahrávku z kauzy Gorila, ku ktorej sa v stredu 16. októbra dostali viaceré médiá.

Podľa predsedu Progresívneho Slovenska Michala Trubana už „takéto protesty nikdy nemôžu byť a nikdy viac nemôžeme mať takýto bordel v štáte".

Sulík vyjadril presvedčenie, že je možné Smer a celú jeho „bandu“ odstaviť demokratickým spôsobom od moci.



„Viem, že v spoločnosti stále vládne skepsa, ale ubezpečujem vás, že k zmene dôjde. Keď sa zomkneme a začneme ťahať za jeden povraz, tak tento systém vymeníme,“ povedal Truban.

Sulík: Parlamentné voľby budú kľúčové

K spoločnému postupu sa pridáva aj Sulík, ktorý zdôraznil, že 29. február 2020 bude kľúčový deň v dejinách Slovenska za posledných 30 rokov.

Mal tým na mysli parlamentné voľby.



„Kto nám vládne? Rozhodujú tu a majú moc ľudia, ako Jankovská, Marian Kočner či Antonino Vadala. Nádej a vieru nám však nezoberú,“ uviedol vo svojom vystúpení predseda KDH Alojz Hlina.

Je presvedčený o tom, že Slovensko potrebuje zmenu a tá môže prísť. „Povzbuďme sa navzájom. Sme to dlžní našim deťom a Slovensku,“ dodal Hlina.

Pred zhromaždenými vystúpil aj líder OĽaNO Igor Matovič, ktorý pripomenul, že 29. február 2020 bude deň, kedy si môžeme zobrať Slovensko späť.

„Bude to deň po Ficovi, deň po Smere, deň po mafii,“ uviedol Matovič.

Kiska: Zo Slovenska spravili mafiánsky štát

Exprezident Andrej Kiska zasa konštatoval, že zo Slovenska spravili mafiánsky štát.

„Som presvedčený o tom, že to zlo, ktoré predstavuje Smer, spoločne porazíme. Vždy keď Slovensko prišlo do ťažkých chvíľ, tak vedelo zabrať a tak sa to stane aj budúci rok v parlamentných voľbách. V tom si spoločne držme prsty," uzavrel Kiska.

Žiadajú odchod Fica

Zhromaždenia naplánovala na piatok aj iniciatíva Za slušné Slovensko. Tá žiada odstúpenie predsedu Smeru Roberta Fica.

Odísť z funkcií by mali podľa nich aj prokurátori Dobroslav Trnka a Dušan Kováčik, ako aj sudkyňa Monika Jankovská. Aj generálny prokurátor Jaromír Čižnár by mal podľa Karolíny Farskej z iniciatívy urýchlene konať alebo odstúpiť.



Začiatkom týždňa bola zverejnená aj komunikácia medzi Marianom Kočnerom a bývalým generálnym prokurátorom Dobroslavom Trnkom, kde sa hovorí o kompromitujúcich materiáloch zo spisu Gorila.

Kočner v nej, okrem iného, varoval Trnku, že ho zabijú. Dôvodom malo byť, že Trnka sa pokúsil vydierať šéfa Penty Jaroslava Haščáka Gorilou, teda nahrávkou jeho rozhovorov v konšpiračnom byte, o ktorej bol Haščák presvedčený, že už neexistuje.

Spis Gorila sa na verejnosti objavil v decembri 2011, jeho obsah tvorili prepisy rozhovorov medzi viacerými politikmi a osobami z prostredia finančných skupín.

Za autora spisu je považovaný bývalý príslušník SIS Peter H. Od roku 2012 na prípade pracuje špeciálny vyšetrovací tím. Denník N uviedol, že kľúčové pasáže nahrávky, ktorú dostali médiá, sú totožné so spisom Gorila.